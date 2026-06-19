ひとつで幅広く使える、頼れる多機能アイテム「１つで何役も賞」【2026時短コスメ大賞】
【画像で見る】365日乾燥する肌の強い味方「ルルルン OVER45 カメリアピンク（モイスト）」
毎年大人気のコスメ大賞企画がことしもやってきました！
忙しさに追われて、美容が後回しになりがちな日々……そんなときこそ、短時間でキレイを引き出してくれるアイテムが頼りになりますよね。今回は、ひとつでいろいろ使える“多機能コスメ”に注目。
忙しい人の味方「1つで何役も賞」をピックアップしました。
ヘア＆メイクアップアーティスト
広瀬あつこさん
ヘアメイク職人 ユーチューバー
化け子さん
ココメディカルクリニック院長・皮膚科専門医
泉 さくらさん
美容ライター
中川知春さん
ヘルスケアライター
山本美和さん
レタスクラブ 美容記事担当
西條
■化粧オイル
高品位「スクワラン」
オイルとは思えないサラッと感。保湿はコレ一本にお任せ（西條）
スクワラン100％の美容オイル。酸化や油やけを起こしにくく敏感肌でも使える。ほんの1滴で顔全体にスーッとのびて潤いキープ。30ml ￥2,750／ハーバー研究所
「実はベタベタしがちなオイルは苦手ですが、このスクワランは別物。ほんの1滴で肌にスッとなじんで、しっとり」（西條）
■フェイスマスク
ルルルン OVER45 カメリアピンク（モイスト）
使用後の肌はもっちもち。365日乾燥する肌の強い味方（山本さん）
2種類のハリツヤ成分を配合して、肌にハリを与えてキメをキュッと引き締めながら、みずみずしく弾むような肌へと導く。32枚入り￥1,980／Dr.ルルルン
「洗顔後のケアはマスクをペタッとのせるだけ。乾燥肌なのを忘れるほど、しっとり潤うので手放せません」（山本さん）
■美容液
メラノCC 薬用しみ 集中対策 プレミアム美容液
くすみ、毛穴、肌荒れ予防をカバーする便利な多機能美容液 （泉さん）
美白有効成分活性型ビタミンCと3種のビタミンC 誘導体を配合。メラニンの生成を抑え、シミ、ソバカスを防ぐ。20ml ￥1,628（編集部調べ）／ロート製薬
「気になる部分にポイント使いできるため、スキンケアの工程を増やさずに、効率よく肌の透明感を底上げできるアイテム」（泉さん）
■アイシャドウ
フジコ マルチイージーパレット
シャドウ、チーク、ハイライトetc．マルチに使えて旅行にも活躍（中川さん）
アイシャドウ、チーク、ハイライト、アイライナー、リップライナーなど、一つでマルチに使える5色がパレットに。（上）03、（中）01、（下）02 各￥2,195／かならぼ
「私のイチオシは01。肌になじむハイライトや血色感のあるラメが、大人の目元にさりげなく華やかさをもたらします」（中川さん）
■オールインワン
肌ラボ 極潤 美白(※)パーフェクトゲル
※メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ。
スーッとのびて肌に密着。しっとりが長続き（西條）
濃密なゲルが肌に密着。シミを予防しながら、パックのあとのようなもちもち肌がかなうオールインワンゲル。100g ￥1,617（編集部調べ）／ロート製薬
「オールインワンは忙しい日の味方。ぷるぷるのジェル状で、みずみずしいテクスチャーが肌になじんで気持ちいい！」（西條）
＊ ＊ ＊
シャドウ、チーク、ハイライトetc．マルチに使えるメイクアップアイテムやスキンケアがひとつで完了する便利なコスメは、忙しい毎日の強い味方。荷物を減らしたい旅行シーンでも大活躍してくれます！
撮影／安井真喜子 編集協力／山本美和
文＝徳永陽子