◇女子ゴルフツアー ニチレイ・レディース第1日（2026年6月19日 千葉県 袖ケ浦カンツリークラブ新袖コース＝65904ヤード、パー72）

悲喜こもごものドラマが起きるツアーの出場権争い。今大会の終了後には、シードを持たない選手の優先出場順位を決める第1回リランキングが行われるため、今週は欠場者が出た場合の繰り上げ出場を狙い、22人もの選手が新袖コースで待機していた。

最終的に欠場したのは稲見萌寧（26）だけ。本来であれば、その補充でこの日のウエーティングリストトップだった山下心暖（20）に出場権が回ってくるはずだったが、残念ながらそうはならなかった。

日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）のトーナメント規約によれば、欠員が出た組のスタート時間の30分前までなら補充ができることになっている。ただし、同規約の32条には「当該時刻を過ぎていても、出場資格を与えられる者が出場できる状態であるとトーナメント事業部が判断した場合は、前項の補充を行う」とあり、過去には10分前に選手が入れ替わったケースもあった。

しかし、この日稲見が欠場の申請をしたのは、それよりもさらにぎりぎりの3分前。コースで朝の練習を行うなど直前まで迷っていたようだが“時間切れ”で山下のウエーティングは肩透かしに終わった。

JLPGAは、選手の欠場理由についてはプライバシー保護の観点から公表していない。そのため、稲見の欠場理由は不明だが、スタート直前に出場を取りやめたことは、それだけ悩んだ末の難しい判断だったと思われる。

ただ、山下にとっては今大会で上位に入って、リランキング40位以内に滑り込むことはできれば、9月までの13試合の出場資格を得られる可能性もあっただけに、落胆は大きかったに違いない。