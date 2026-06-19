夏の暑さを乗り切るための“凍らせメニュー”が、SNSで話題を集めている。

【映像】ひんやりを楽しむ“凍らせメニュー”

気象庁が発表した6〜8月の3カ月予報によると、平均気温は全国的に平年よりも高く、かなり厳しい暑さになるという。最高気温40℃以上となる「酷暑日」が制定された初めての夏が目前に迫る中、各企業が推奨する、冷やして楽しむ“凍らせメニュー”が注目を集めている。ニュース番組『わたしとニュース』では、様々な“凍らせメニュー”の中から厳選したものを紹介。

つゆを凍らせるアイデアや定番の凍らせスイーツ

1つ目は、凍らせてそうめんに“ぶっかけて和えるだけ”でひんやり新食感を楽しめる「ぶっかけ氷つゆ」。株式会社日本アクセスの担当者は、「“氷締め”の手間を加えるだけでおいしくなるそうめんを、もっと多くの方に知っていただきたいという思いがきっかけになり開発。『つゆのほうを凍らせてしまえば、自然と麺が締まるのでは？』というアイデアから開発。猛暑を、楽しくおいしく乗り切っていただきたいという思い。氷締めすることで、そうめん本来のおいしさも楽しんでいただきたいです」と話している。

2つ目の“凍らせメニュー”は、「健康ミネラルむぎ茶」の香ばしい美味しさ・カフェインゼロ・ミネラルを含む特長はそのままに、暑さ対策に適したパウチ飲料として開発され、“飲める氷”「健康ミネラルむぎ茶 アイススラリー」。株式会社伊藤園の担当者は、アイススラリーについて「通常の氷と比較して流動性が高いため、体の内部の温度を効率よく下げやすい特長があるとされています」と話している。

ほかにも、ミスタードーナツ公式が、チョコファッション・エンゼルフレンチ・エンゼルクリーム・ダブルチョコレートを“凍らせ推奨ドーナツ”としておすすめしている。

また、山崎製パンの「薄皮クリームパン」もSNSで凍らせるとおいしいと話題になっている。（『わたしとニュース』より）