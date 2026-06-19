6/19(金)から「TVer」で❝沼る、夏。❞特集がスタート！中毒性の高いテレ東の名作ドラマ・バラエティーを順次配信！
中毒性の高いテレ東の人気番組をTVerにて配信中！
TVerでは、本日6月19日(金)から❝沼る、夏。❞特集がスタートしました。夏休み前のスキマ時間で楽しめる名作ドラマから、思わず涼しくなるようなホラーテイストのドラマ・バラエティーまで、暑さを忘れて楽しめる人気番組を集めました！一度見始めたらなかなか抜け出せない、「ズブズブハマる」中毒性の高い番組を順次配信中です。
テレ東の見逃し配信再生数の記録を次々と更新し、番組公式TikTokアカウントに投稿された関連動画の再生数が1億回を超えた、松本まりか主演の不倫ホラー「夫の家庭を壊すまで」。ドラマ８、ドラマ9を通して歴代最高視聴率を記録した完全オリジナル脚本の将棋×痛快リーガルドラマ「法廷のドラゴン」。俳優同士の恋愛を切なく美しく描く「２５時、赤坂で」、さらに「みなと商事コインランドリー」「雨上がりの僕らについて」といった人気のボーイズラブ作品。夢の“胸キュン”恋愛シチュエーションが満載、キラッキラのジレきゅんラブコメ「推しが上司になりまして」シリーズなど人気ドラマを順次配信！
バラエティーでは旅番組「あさこ・梨乃の5万円旅」の人気回や、放送19年となる「モヤモヤさまぁ～ず2」からTVer初配信話を含む夏の事件簿回を配信。さらに本日公開した映画「遺愛」を記念して、フェイクドキュメンタリーシリーズ「TXQ FICTION」や「テレビ放送開始69年 このテープもってないですか？」などを配信します。
この夏はテレ東の番組を配信でもお楽しみください！
『沼る、夏。』ページ
▶TVer：https://tver.jp/specials/tx26_numanatsu
広告付き無料配信サービス「TVer」などで各番組、随時配信！
▶TVer：https://tver.jp/
▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/
▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7
『沼る、夏。』特集
■ドラマ
雨上がりの僕らについて
サ道（Season1）
サ道 2024SP ~誰しも 何かを胸にととのう~
40万キロかなたの恋
なれの果ての僕ら
ジョフウ ～女性に××××って必要ですか？～
ソロ活女子のススメ5
僕の姉ちゃん
推しが上司になりまして
推しが上司になりまして フルスロットル
ゆるキャン△
ゆるキャン△スペシャル
ゆるキャン△2
失踪人捜索班 消えた真実
25時、赤坂で Season1
25時、赤坂で Season2
みなと商事コインランドリー
みなと商事コインランドリー2
ひだまりが聴こえる
財閥復讐～兄嫁になった元嫁へ～ 6/20配信予定
95 6/20配信予定
夫よ、死んでくれないか 6/20配信予定
来世ではちゃんとします 6/20配信予定
来世ではちゃんとします2 6/21配信予定
来世ではちゃんとします お正月初夢SP 6/23配信予定
来世ではちゃんとします3 6/22配信予定
晩酌の流儀 6/22配信予定
晩酌の流儀 年末スペシャル ～一年の最後に、最高の一杯を～ 6/23配信予定
晩酌の流儀2 6/24配信予定
晩酌の流儀3 6/25配信予定
晩酌の流儀4 ～夏編～ 6/26配信予定
晩酌の流儀4 ～秋冬編～ 6/27配信予定
夫の家庭を壊すまで（本編） 6/23配信予定
夫の家庭を壊すまで（ディレクターズカット版） 6/23配信予定
夫を社会的に抹殺する5つの方法 6/23配信予定
夫を社会的に抹殺する5つの方法 Season2 6/24配信予定
けむたい姉とずるい妹 6/25配信予定
デッドストック ～未知への挑戦～ 6/26配信予定
私の死体を探してください。 6/27配信予定
ラブコメの掟～こじらせ女子と年下男子～ 6/27配信予定
法廷のドラゴン 6/28配信予定
闇バイト家族 6/28配信予定
弁護士ソドム 6/29配信予定
雪女と蟹を食う 6/29配信予定
セトウツミ 6/30配信予定
初恋、ざらり 6/30配信予定
ひと夏の共犯者 7/1配信予定
勇者ヨシヒコと魔王の城 7/4配信予定
勇者ヨシヒコと悪霊の鍵 7/5配信予定
勇者ヨシヒコと導かれし七人 7/6配信予定
■バラエティー
TXQ FICTION
①イシナガキクエを探しています
②飯沼一家に謝罪します
③魔法少女山田
④UFO山
テレビ放送開始69年 このテープもってないですか？
祓除
あさこ・梨乃の5万円旅 6/25配信予定
①#22 新春お清めSP！神戸～姫路～赤穂へ（2026/1/10）
②#23 絶景の瀬戸内うまい酒に乾杯SP山口広島（2026/3/21）
③#24 福島縦断！絶景＆うまい酒に乾杯SP（2026/5/23）
モヤモヤさまぁ～ず2 6/27配信予定
①水風船戦争勃発！祐天寺（2008/9/5）※TVer初配信
②千葉・柏で真夏恒例！水風船バトルが勃発ＳＰ（2024/8/17）
③モヤさま HAWAII 2009（2009/7/5）※TVer初配信
④ハワイ：大竹のライディングを見ないの巻（2013/6/9）
※これから配信開始する番組や、まもなく配信終了する番組もございますのでご注意ください。
※内容は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。