『MAZZEL 1st photobook with ZEAL』表紙

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　8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）のデビュー3周年記念となる、初の写真集『MAZZEL 1st photobook with ZEAL』より、表紙、第1弾先行中面カットとしてメンバー8人のソロカットが解禁された。

【写真】メンバー8人のソロカットが到着！　『MAZZEL 1st photobook with ZEAL』先行中面カットギャラリー

　全国4都市11公演開催した、グループ初となるアリーナツアー「MAZZEL 1st ARENA TOUR 2026 “Shall we hit the Banquet？”」を完走。10月からは全国20都市をまわる「MAZZEL 2nd Fan Meeting ‐Play at the MUZEUM Vol.2‐」の開催を予定しているMAZZEL。

　彼らの初となる写真集本作は、グループ名の由来となっている「迷路（Maze）・情熱（Zeal）・幸福（Mazel）」をテーマに、タイ・パタヤにてオールカット撮影。パタヤの街中で撮影したMAZZELらしい洗練されたカットはもちろん、レストランで食事を楽しむ様子や海ではしゃぐ姿など、8人の仲の良さが伝わるカットも掲載しており、MAZZELの“今”の魅力がたっぷり詰まった一冊となっている。

　表紙はパタヤの夜道、第1弾の中面先行カットは旧市街にて撮影された。

　また、9月6日に都内某所で発売記念プレミアムトークイベントを開催。抽選で合計900名を招待する。予約対象期間は、7月5日23時59分まで。

　『MAZZEL 1st photobook with ZEAL』は、主婦と生活社より8月21日発売。定価4950円（税込）。