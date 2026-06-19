MAZZEL・1st写真集、メンバーそれぞれの魅力が伝わる先行カット＆表紙解禁
8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）のデビュー3周年記念となる、初の写真集『MAZZEL 1st photobook with ZEAL』より、表紙、第1弾先行中面カットとしてメンバー8人のソロカットが解禁された。
【写真】メンバー8人のソロカットが到着！ 『MAZZEL 1st photobook with ZEAL』先行中面カットギャラリー
全国4都市11公演開催した、グループ初となるアリーナツアー「MAZZEL 1st ARENA TOUR 2026 “Shall we hit the Banquet？”」を完走。10月からは全国20都市をまわる「MAZZEL 2nd Fan Meeting ‐Play at the MUZEUM Vol.2‐」の開催を予定しているMAZZEL。
彼らの初となる写真集本作は、グループ名の由来となっている「迷路（Maze）・情熱（Zeal）・幸福（Mazel）」をテーマに、タイ・パタヤにてオールカット撮影。パタヤの街中で撮影したMAZZELらしい洗練されたカットはもちろん、レストランで食事を楽しむ様子や海ではしゃぐ姿など、8人の仲の良さが伝わるカットも掲載しており、MAZZELの“今”の魅力がたっぷり詰まった一冊となっている。
表紙はパタヤの夜道、第1弾の中面先行カットは旧市街にて撮影された。
また、9月6日に都内某所で発売記念プレミアムトークイベントを開催。抽選で合計900名を招待する。予約対象期間は、7月5日23時59分まで。
『MAZZEL 1st photobook with ZEAL』は、主婦と生活社より8月21日発売。定価4950円（税込）。
【写真】メンバー8人のソロカットが到着！ 『MAZZEL 1st photobook with ZEAL』先行中面カットギャラリー
全国4都市11公演開催した、グループ初となるアリーナツアー「MAZZEL 1st ARENA TOUR 2026 “Shall we hit the Banquet？”」を完走。10月からは全国20都市をまわる「MAZZEL 2nd Fan Meeting ‐Play at the MUZEUM Vol.2‐」の開催を予定しているMAZZEL。
表紙はパタヤの夜道、第1弾の中面先行カットは旧市街にて撮影された。
また、9月6日に都内某所で発売記念プレミアムトークイベントを開催。抽選で合計900名を招待する。予約対象期間は、7月5日23時59分まで。
『MAZZEL 1st photobook with ZEAL』は、主婦と生活社より8月21日発売。定価4950円（税込）。