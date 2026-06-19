元フジテレビの中野美奈子アナウンサー(46)が18日に更新したインスタグラムで、香川県丸亀市にある丸亀港で行われた進水式の模様を伝えた。



【写真】ど迫力の船尾と美しい中野アナ 「いつも可愛い」の声

中野アナは背景に進水式前の船の船尾をとらえ「丸亀港にて進水式がありました。参加された方の中には今日初めて参加される方もいて、荘厳な雰囲気に感動されていました。(そうなんですよ、本当に近くで見るとロマン感じます)」と投稿。「また偶然にも船主のショクユタンカー株式会社の常務の方とシンガポール時代にご縁があり、思い出話に花がさきました。世の中狭いですね」と船主と知り合いだったことも伝えた。



さらに、中野アナは「この日は国際協力NGOオイスカの方も見学に来ていて、国際色豊かな進水式になりました。普段は中々見られない進水式 見学のチャンスがあれば、ぜひぜひおこしください。丸亀港でお待ちしてます。#進水式 #興亜産業建造船 #ファンファーレはオリジナル曲 #丸亀港 #中野美奈子」と投稿した。



ファンから「美奈子さん、とてもお綺麗です!!大好きです!!」「ナカミーお疲れ様です。進水式行ってみたいです、独特の雰囲気で行われるんですよね、お仕事柄ナカミーはいろんな経験が出来て羨ましいですね！」「美奈子さん進水式お疲れ様でした 美奈子さん全然変わらないですね、いつも可愛いです」などと称賛の声が届いている。



中野アナは慶応大在学中の1999年にミス慶応に輝き、2002年にフジテレビ入社。10年3月、医師と結婚。12年7月、夫の海外赴任(シンガポール)に伴い、退社しフリーとなった。16年10月に第1子長男、21年6月に第2子長女を出産している。香川県出身で現在は丸亀市文化観光大使などを務めている。



（よろず～ニュース編集部）