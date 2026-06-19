キム・スンギュが失点シーンに言及

韓国代表は現地時間6月18日、北中米ワールドカップ（W杯）グループAの第2節でメキシコ代表と対戦し、0-1で敗れた。

試合結果に直結する痛恨ミスとなったGKキム・スンギュが試合後に「私の判断ミスだった。結果が変わってしまいとても残念だ」と言及した。韓国紙「朝鮮日報」が伝えている。

試合は前半から韓国が主導権を握る展開になった。しかし、メキシコ5バックの守備陣を崩しきれず、前半はシュートわずか2本にとどまった。

そのなかで後半5分、ゴール前のハイボールをGKキム・スンギュがキャッチしようとしたところで、DFイ・ギヒョクと接触しボールがこぼれた。メキシコのMFルイス・ロモに無人のゴールへ流し込まれ、痛恨の失点を喫した。

韓国紙「朝鮮日報」によると、キム・スンギュは「私の判断ミスだった。結果が変わってしまいとても残念だ」とコメント。交錯したDFイ・ギヒョクには「試合は続くのだから早く忘れようと言った。結果さえ出せばいいと話した。私たちが後ろで耐えていれば、前で1点は取ってくれる」と伝えた。

「ボールが浮き、味方の選手しかいないと判断した。安全に前に出てキャッチしようとしたが、ああいう結果になってしまった。GKというポジションは常にそうだ。上手くプレーしていても、一度失点すれば試合の評価や結果が変わってしまう。あのワンシーンにもっと集中すべきだったのに、それができなかった」

チーム内でも年長者の立場として、「雰囲気を落とさないようにしようと話し合った」と語ったスンギュ。「まだ1試合残っているし、我々は自力でベスト32に進める状況だ。今日の試合をきっかけに、もう一度チームが団結して次の試合をしっかり準備しなければならないと思う」とグループ最終節の南アフリカ戦に気持ちを切り替えた。（FOOTBALL ZONE編集部）