藤井風、イギリスの注目R＆Bスター・Elmieneとのコラボレーションシングル「Comets + Gold」リリース

藤井風（Fujii Kaze）が、6月19日（金）0時に、イギリスの注目R＆Bスター・Elmiene（エルミーン）との新曲「Comets + Gold」（コメッツ・アンド・ゴールド）をリリースした。

Elmieneは、2021年、Virgil Abloh（ヴァージル・アブロー）による最後のLouis Vuitton（ルイ・ヴィトン）のショーに起用された楽曲「Golden」によって注目を受け、2023年に『El-Mean』と『Marking My Time』でブレイク。藤井とは、2026年1月にスタジオセッションを行い、その様子をSNSに投稿して話題になっていた。

Elmieneと藤井の出会いは、藤井がElmieneの楽曲「Someday」のカバーをYouTubeに投稿したことがきっかけだった。その後、クリスマス休暇中にElmieneが日本を訪れ、藤井のもとを訪問。2人は数日間を共に過ごし、曲作りをしながら互いを知っていく中で、楽曲「Comets + Gold」が生まれた。

藤井との制作について、Elmieneは「Kazeとの制作は、いろいろな意味でとても自然でした。中でも僕が特に感銘を受けたのは、音楽がコードやハーモニーを通してどのように動いていくのかに対する、彼の特別な理解です。彼は楽曲に深みと感情をもたらす、完璧な色彩を加えることに長けています。彼のおかげで、僕たちの音楽の銀河にはさらに多くの星が加わりました。」と語った。

また、藤井は「彼の曲を初めて聴いた時、すぐに恋に落ちました。彼は、今の音楽に必要な古き良きソウルを取り戻してくれます。この曲をレコーディングした時、彼の広大な宇宙の中をただ漂っているような感覚でした。彼の音楽の銀河の中で、ひとつの彗星になれたことをとても幸運に思います。」とコメントしている。

同曲のミュージックビデオは6月19日20時に公開予定。LAで撮影され、2人のアーティストが夢のようで映画的な世界観の中に登場する。互いにヴァースを交わしながら、友情とお互いのクラフトへの敬意から生まれたこの楽曲が持つ、純粋なソウルと心からの想いを表現している。

「Comets + Gold」Music Video

藤井は昨年夏に3rd Album『Prema』をリリース。先日行われた『MUSIC AWARDS JAPAN（ミュージック・アワーズ・ジャパン）2026』では「最優秀アルバム賞」ほか4つの賞を受賞して話題となった。7月からは『Pre: Prema Tour』、10月からは『Prema World Tour』の開催が控えており、さらなるグローバルな活躍に注目だ。

【商品情報】

最新シングル「Comets + Gold」pre-save：https://drop.cobrand.com/d/Elmiene/cometsgold

【ライブ情報】

「Comets + Gold」ジャケット写真

『Prema World Tour』2026年10月31日（土）台湾・Kaohsiung National Stadium2026年11月14日（土）福岡・みずほPayPayドーム福岡2026年11月15日（日）福岡・みずほPayPayドーム福岡2026年12月10日（木）大阪・京セラドーム大阪2026年12月12日（土）大阪・京セラドーム大阪2026年12月13日（日）大阪・京セラドーム大阪2026年12月19日（土）東京・東京ドーム2026年12月20日（日）東京・東京ドーム2026年12月26日（土）タイ・Supachalasai National Stadium2027年1月9日（土）韓国・Gocheok Sky Dome

2027 SummerEurope（Cologne / London / Paris）North America（Chicago / Los Angeles / Mexico / New York / San Francisco / Toronto）

『Pre: Prema Tour』2026年7月16日（木）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ2026年7月17日（金）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ2026年7月28日（火）広島・広島グリーンアリーナ2026年7月29日（水）広島・広島グリーンアリーナ2026年8月4日（火）福井・サンドーム福井2026年8月5日（水）福井・サンドーム福井

▼Prema World Tour／Pre: Prema Tour特設サイトhttps://hehn.fujiikaze.com/pwt/