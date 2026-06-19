スンスンの大好きな“メロンパン”味が登場！　「ココナッツサブレ」61周年記念コラボ、キャンペーンも開催

日清シスコのロングセラー菓子「ココナッツサブレ」が発売61周年を記念し、人気キャラクターコンテンツ『パペットスンスン』がコラボレート。「ココナッツサブレ メロンパン味」が一部のコンビニエンスストアで2026年6月22日に先行発売、6月29日から全国のスーパーマーケットなどで販売される。さらに「パペットスンスンとサブレパーティーキャンペーン」が6月22日から実施される。

誕生から姿変わらず61年！ スンスンの好物“メロンパン”味が登場

「ココナッツサブレ」は、1965（昭和40）年に誕生。発売以来、原材料や製法をほとんど変えることなく、愛され続けている。昔はトレイにずらりと並んで一袋に入っていたが、2016年に4パックの小分け包装へとリニューアル。「一度開けると湿気ってしまう」「一気に食べすぎてしまう」などの悩みを解消し、持ち運びやシェアもしやすくなった。

「ココナッツサブレ メロンパン味」は、『パペットスンスン』の主人公・スンスンが好きなパンの一つである 「メロンパン」 の味わいをイメージした商品。発酵バターを使用した生地にメロン果汁を加え、コクと爽やかさを感じられる味わいに仕上げた。

「ココナッツサブレ メロンパン味」

パッケージには、スンスン、親友のノンノン、おじいちゃんのゾンゾンが「ココナッツサブレ」を食べながらパーティーを楽しむ様子をデザイン。小分け包装にも、ひょっこりと顔を出すスンスンたちをあしらった。

「ココナッツサブレ メロンパン味」小分け包装

また「ココナッツサブレ メロンパン味」に加え、「ココナッツサブレ」「ココナッツサブレ トリプルナッツ」「ココナッツサブレ 発酵バター」「ココナッツサブレ 濃厚ベイクドチーズ」のパッケージにも、スンスンたちが登場。

「ココナッツサブレ」「ココナッツサブレ トリプルナッツ」「ココナッツサブレ 発酵バター」「ココナッツサブレ 濃厚ベイクドチーズ」

スンスンは「大人になったらパンになりたい」と発言するほどのパン好き。メロンパンエピソードとしては、ゾンゾンに「畑に好きな野菜を植えていいぞ」と言われて、「メロンパンを植える！」と答えていたほか、ノンノンと一緒に星空を見ながら「メロンパン座」を作っていた。メロンパンの歌も披露している。

スンスンたちがひょっこり！ オリジナルデザインテーブルが当たる

「パペットスンスンとサブレパーティーキャンペーン」では、対象商品を購入したレシートで、スンスン、ノンノン、ゾンゾンが「ココナッツサブレ」の後ろからひょっこりと顔を出す様子を描いた「オリジナル 折りたたみテーブル」が320（サブレ）人に当たる抽選に応募することができる。応募期間は2026年6月22日から9月28日。詳しい応募方法はキャンペーンサイトでチェック！

「パペットスンスンとサブレパーティーキャンペーン」

オリジナル 折りたたみテーブル

「パペットスンスンとサブレパーティーキャンペーン」対象商品

「ココナッツサブレ メロンパン味」「ココナッツサブレ」「ココナッツサブレ トリプルナッツ」 「ココナッツサブレ 発酵バター」「ココナッツサブレ 濃厚ベイクドチーズ」「ココナッツサブレ アップルパイ味」

【画像】スンスン、ノンノン、ゾンゾンがパーティー！ 「ココナッツサブレ」コラボパッケージ5種（5枚）