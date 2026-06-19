神奈川県スマホ決済キャンペーン「かなトク！」、本日19日開始 最大20％還元
神奈川県が実施するキャッシュレス決済キャンペーン「かながわトクトクキャンペーン！『かなトク！』」が、本日19日から始まった。対象のアプリで決済をすると最大20％が還元される。期間は予算上限（180億円）に達するまで。
神奈川県 かながわトクトクキャンペーン！「かなトク！」より
対象の決済サービスは、「d払い」「au PAY」「PayPay」「楽天ペイ」「AEON Pay」「メルペイ」の6つ。還元上限は、中小企業や小規模企業は20％、大手企業は10％。各サービスにつき1回あたり1500円相当、期間中2500円相当まで。
8・9月決済分は10月中旬頃まで au PAY 残高 なし PayPay 支払い日の翌日から30日後 PayPayポイント なし 楽天ペイ 2026年11月末日まで 楽天ポイント（通常ポイント） 付与された月の翌年同月の前月末日まで AEON Pay キャンペーン終了後、翌々月末まで AEON Pay残高 なし メルペイ キャンペーン終了後の翌月末まで メルカリポイント 180日
対象店舗は、同キャンペーンの決済サービスを導入している神奈川県内の約10万店舗。なお、コンビニエンスストアは対象外。対象店舗には、ポスターやステッカーなどが掲示されている。