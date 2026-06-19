神奈川県が実施するキャッシュレス決済キャンペーン「かながわトクトクキャンペーン！『かなトク！』」が、本日19日から始まった。対象のアプリで決済をすると最大20％が還元される。期間は予算上限（180億円）に達するまで。

神奈川県 かながわトクトクキャンペーン！「かなトク！」より

対象の決済サービスは、「d払い」「au PAY」「PayPay」「楽天ペイ」「AEON Pay」「メルペイ」の6つ。還元上限は、中小企業や小規模企業は20％、大手企業は10％。各サービスにつき1回あたり1500円相当、期間中2500円相当まで。

対象サービス 付与時期 種類 有効期限 d払い 支払い月の翌月末以降順次 dポイント（期間・用途限定） 付与から6カ月 au PAY 6・7月決済分は8月末頃まで8・9月決済分は10月中旬頃まで au PAY 残高 なし PayPay 支払い日の翌日から30日後 PayPayポイント なし 楽天ペイ 2026年11月末日まで 楽天ポイント（通常ポイント） 付与された月の翌年同月の前月末日まで AEON Pay キャンペーン終了後、翌々月末まで AEON Pay残高 なし メルペイ キャンペーン終了後の翌月末まで メルカリポイント 180日

対象店舗は、同キャンペーンの決済サービスを導入している神奈川県内の約10万店舗。なお、コンビニエンスストアは対象外。対象店舗には、ポスターやステッカーなどが掲示されている。