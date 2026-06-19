顔まわりが華やかにキマる！【GU】1990円「ビッグカラーブラウス」でつくる40代の大人かわいいコーデ
【GU】ほんのり甘め！ 大人かわいい「初夏スタイル」に注目初夏のコーデに甘さをほんのりプラスしたいなら、顔まわりに華やかさをもたらすアイテムが活躍します。
今回は、大きな襟が目をひく「GUのビッグカラーブラウス」をピックアップ。大人の女性が着映えする、おしゃれな初夏コーデをご紹介します。
顔まわりが華やかな「ビッグカラーの五分袖ブラウス」
大きな襟が目をひく「ビッグカラーブラウス」（税込1990円）は、顔まわりを華やかに見せてくれる1枚です。
素材はコットン100％で、夏でも涼しく着られるのも魅力です。カラバリはネイビー、オフホワイト、ドット柄のブラック、ドット柄のダークブラウンの4色です。
写真は、ネイビーのブラウスをナチュラルの「タックワイドパンツ」と合わせた着こなし。ベーシックな配色でまとめることでビッグカラーが引き立ち、おしゃれのアクセントになっています。
顔まわりを華やかに演出する「ビッグカラーブラウス」のコーデ、ぜひ参考にしてみてくださいね。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)