大きな襟が印象的なGUの「ビッグカラーブラウス」を使ったコーデをご紹介。ボリューム袖が大人かわいいテイストをプラスしてくれる、アラフォー世代におすすめの1枚です。 ※画像出典：StyleHint

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【GU】ほんのり甘め！ 大人かわいい「初夏スタイル」に注目

初夏のコーデに甘さをほんのりプラスしたいなら、顔まわりに華やかさをもたらすアイテムが活躍します。

今回は、大きな襟が目をひく「GUのビッグカラーブラウス」をピックアップ。大人の女性が着映えする、おしゃれな初夏コーデをご紹介します。

顔まわりが華やかな「ビッグカラーの五分袖ブラウス」


大きな襟が目をひく「ビッグカラーブラウス」（税込1990円）は、顔まわりを華やかに見せてくれる1枚です。

立体的で丸みのあるボリューム袖が、“大人かわいいテイスト”をプラス。長めの五分袖になっていることで幼くなり過ぎず、大人も着られるバランスのいいシルエットに仕上がっています。

素材はコットン100％で、夏でも涼しく着られるのも魅力です。カラバリはネイビー、オフホワイト、ドット柄のブラック、ドット柄のダークブラウンの4色です。

写真は、ネイビーのブラウスをナチュラルの「タックワイドパンツ」と合わせた着こなし。ベーシックな配色でまとめることでビッグカラーが引き立ち、おしゃれのアクセントになっています。

顔まわりを華やかに演出する「ビッグカラーブラウス」のコーデ、ぜひ参考にしてみてくださいね。

(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)