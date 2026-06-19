フジパンは、北名古屋市市制施行20周年を記念し、同市に所在するフジパン西春工場との共同開発商品「スナックサンド Wピーチ」を、7月1日から2ヵ月間の期間限定で発売する。

パッケージには、名古屋芸術大学と連携して制作した20周年記念ロゴとキャッチフレーズ「ゆめひろがる。このまちと。」をデザインした。市・企業・大学が一体となって取り組む、地域活性化の一環として展開していく。

北名古屋市は、20周年事業の一環として、ロゴマークとキャッチフレーズを8月10日（ハートの日）に発表した。名古屋芸術大学の学生が考案したロゴマークには、人との交流によって夢や希望が広がり、一体となっているイメージを、北名古屋市の地形に見立ててデザインされている。

北名古屋市はハートに近い特徴的な地形をしている。その形から着想を得て、ハートに似た形の「桃」を使用した「スナックサンドWピーチ」が生まれた。白桃クリームと白桃ジャムが楽しめる、夏にぴったりのさわやかな味わいが特長になっている。試食した太田市長からは、完食後に「さわやかな甘さとさっぱりした味わいがとてもおいしい」と高い評価を得た。

太田考則市長は、「今年は市制20周年で、その記念となるスナックサンドを作ってもらった。北名古屋市は、その地形が上からみるとハート型のまち。商品開発では、ハートをイメージして、色や形から『ピーチ』を選んだ。20周年のキャッチフレーズ『ゆめひろがる。このまちと。』のように、市のPRとともに、商品が多くの人々に食べてもらいたい」とコメントしている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］7月1日（水）

フジパン＝https://www.fujipan.co.jp