きょう19日（金）は、西日本を中心に曇りや雨となり、九州では滝のような非常に激しい雨や雷雨になりそうです。あす20日（土）になると、雨雲は東へ移動していき、あさって21日（日）にかけて東日本や東北でも大雨となるおそれがあります。

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きょう午後も九州で大雨

きょうは梅雨前線に近い西日本で曇りや雨になるでしょう。特に九州では、1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨や雷雨となりそうです。





東京都心は18日ぶりの真夏日予想

夜は中国・四国でも雨が降るでしょう。関東北部から北海道の山沿いでも夕方以降は急な雷雨がありそうです。

きょうの最高気温は、晴れ間の出る近畿・東海・北陸・関東甲信を中心に30℃以上の真夏日になるでしょう。東京都心で真夏日になるのは18日ぶりの予想です。



各地とも蒸し暑いですので、熱中症にくれぐれもお気をつけください。



＜きょう19日（金）の各地の予想最高気温＞

札幌：26℃ 釧路：20℃

青森：23℃ 盛岡：28℃

仙台：26℃ 新潟：27℃

長野：30℃ 金沢：30℃

東京：30℃ 名古屋：33℃

大阪：32℃ 岡山：30℃

広島：30℃ 松江：30℃

高知：29℃ 福岡：29℃

鹿児島：28℃ 那覇：30℃

週末は広範囲で大雨のおそれ

梅雨前線上には次第に低気圧が発生し、あすからあさってにかけて日本付近を通過していく見通しです。



あす昼前ごろから関東では本降りとなり、夜は近畿・東海・北陸・関東甲信を中心に土砂降りになるでしょう。



あさっての朝にかけては、関東甲信・北陸・東北南部で雨足が強まるおそれがあります。昼間も北陸や東北南部では雨足が強まりやすいでしょう。このタイミングで北陸や東北では梅雨入りの発表がありそうです。

今後24時間以内に台風発生へ

21日（日）以降も梅雨前線が本州付近に停滞し、曇りや雨が続くでしょう。沖縄では晴れる日が増えて梅雨明けの発表が近そうですが、日本の南の海上にある熱帯低気圧が今後24時間以内に台風7号にまで発達する見通しです。

そして発達を続けながら北西方向に進み、来週半ば以降は暴風域を伴ったまま沖縄周辺に接近するおそれが出てきています。台風の進路次第では、来週の予報が大きく変わってきそうです。今後も最新の情報にお気をつけください。