チューリッヒ生命は、8月3日から、「チューリッヒの変額保険 フューチャーリンクII」（正式名称：変額保険（有期型）（Z02））（以下、フューチャーリンクII）および、「チューリッヒの変額保険 フューチャーリンク定期」（正式名称：変額保険（定期型））（以下、フューチャーリンク定期）の2商品を同時に発売する。

昨年4月に発売した「フューチャーリンク」は、“万が一の際の保障を確保しながら将来に向けた資産づくりをサポートすることによって、生活者の豊かで明るい「未来」と「リンク」する商品”をコンセプトに開発された変額保険で、販売開始以降、多くの生活者に支持を得ているという。





今回、さらに生活者に同社の変額保険を選んでもらえるよう、生活者のニーズに合わせてよりパワーアップした商品へと進化した「フューチャーリンクII」および、企業のニーズに寄り添った保障と資産形成をサポートする「フューチャーリンク定期」の提供を開始する。

［発売日］8月3日（月）

チューリッヒ生命（日本支店）＝https://www.zurichlife.co.jp