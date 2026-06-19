ノエビアグループの常盤薬品工業は、ナチュラルメイクブランド「素肌記念日」から、メイクをお休みしたい日もスキンケアしながら肌を明るくカバーする「スキンケアトーンアップクリーム」（50g）を、8月4日に発売する。

「素肌記念日」は、2016年に誕生し、「自分自身が使っていて心地よく、美しさも叶える」を提案するナチュラルメイクブランド。やさしい使い心地が共感を呼び、前年比で売上129％（小売企業10社合算POS実績 対象：素肌記念日全品 2022年10月〜2024年9月）と好調に推移している。

「スキンケアトーンアップクリーム」は、約8割（「美容に関する調査」2025年同社調べ n＝500 15〜59歳女性）の人が日常で感じている“今日はメイクをお休みしたい”という気持ちに寄り添う、スキンケアしながら肌をトーンアップ（メイク効果による）できるクリームとなっている。

24時間いつでも使えて洗顔いらず。スキンケア成分85％（保湿成分（油性・水性）、水）で、まるで保湿クリームの延長のような心地よさ。つけている間も乾燥を防いでうるおいをキープし、くすみや色ムラ、毛穴を自然にカバーして、フィルターをかけたようなつるんと明るい肌に仕上げる。

血色感を保ちながら自然にトーンアップするミルキーピンクカラー。心やわらぐアールグレイティーの香りとなっている。

「今日はメイクをお休みしたい」「しっかりベースメイクをするのが面倒」「メイクをしない日もモチベーションは上げたい」。そんなシーンや、お泊まり、ちょっとした外出など、すっぴんを少しだけきれいに見せたいときに。肌も気分も軽やかに整え、「すっぴんよりきれい、メイクより軽い」を叶えるアイテムになっている。

［小売価格］1540円（税込）

［発売日］8月4日（火）

常盤薬品工業＝https://www.tokiwayakuhin.co.jp/cojp