ハウスウェルネスフーズは、GABA、スパイス香気成分、ビタミンB群3種、クーリングフレーバーを配合した、炭酸と冷涼感による爽快感が特徴の「イラリセット」を、6月22日から全国のコンビニエンスストア、駅売店などのチャネルで発売する。内容量は140ml。

スパイスの力で消費者のライフリズムをサポートしたいという思いから、消費者が抱える悩みについてハウスウェルネスフーズ独自の調査を行ってきた。その結果、労働環境など生活の変化が影響し、消費者の間に“瞬間的にスッキリしたい”という需要が高まっていることがわかった。

「イラリセット」は、ハウス食品グループの長年のスパイス研究を活かし、シソ香料やジュニパーベリーエキスなどのスパイス香気成分を特徴とした製品として開発した。市場には無い「瞬間スッキリカテゴリー」として消費者に新しい価値を提供する。

「イラリセット」はGABA、スパイス香気成分、ビタミンB群3種、クーリングフレーバーを配合。炭酸と冷涼感で爽快感を得られるシトラス風味（無果汁）に仕上げた。飲むと瞬間的にスッキリでき、快適な状態で過ごすことをサポートする。

「イラリセット」は仕事でスッキリしたいと感じることがある人に、ぜひ試してもらいたいとのこと。140mlで飲み切りやすいサイズのため、打ち合わせ前などの隙間時間でも手軽に飲むことができる。

また、全国のコンビニエンスストアや駅売店で販売しているので、通勤時や外出先でスッキリしたくなった時にもおすすめになっている。

［小売価格］158円（税別）

［発売日］6月22日（月）

ハウスウェルネスフーズ＝https://www.house-wf.co.jp