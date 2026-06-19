５月に開かれた「おむすびの会」（よつやグループ提供）

手作りのおむすびを高校生以下に無料配布するイベントが２１日、横浜市営地下鉄新羽駅前の居酒屋「地鶏焼 味（み）くり家（や）」（港北区新羽町）で開かれる。梅と昆布のおむすび２個が入ったパック約１２０個を用意。ちくわの磯辺揚げと漬物を添え、訪れた子どもたちに手渡す。

同店を運営するよつやグループは連日、中学生以下に夕食を無料で提供する子ども食堂を展開。支援者に購入してもらった「フードリボン」１個（２００円）につき、１食分の食事を振る舞っている。付き添いの保護者には１食３００円で提供している。

よつやグループは子ども食堂へ気軽に足を運んでもらうため、毎月１回「おむすびの会」と銘打ってイベントを開いている。当日は午前１０時半開始で、なくなり次第終了。大人には１パック３００円で販売し、売り上げを次回の開催費用に充てる。

担当者は「子ども食堂には毎日のように来店があり、中学生同士や親子の利用もある。おむすびの会を通じて引き続き、困っている方々に子ども食堂の情報を届けたい」と話している。問い合わせは、同店電話０４５（５３３）０３９８。