元日向坂46濱岸ひより、キャミコーデに反響「大人っぽくて素敵」「透明感すごい」の声
【モデルプレス＝2026/06/19】元日向坂46の濱岸ひよりが6月18日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿を披露し、話題となっている。
【写真】23歳元日向坂46「透明感すごい」反響集めたキャミコーデ
濱岸は、ヤシの木、太陽の写真を添え、海を背景にした写真を投稿。白に黒のパイピングが施されたキャミソールを合わせ、スラリと伸びた腕と美しいデコルテが際立つ姿となっている。
この投稿には「大人っぽくて素敵」「透明感すごい」「腕のラインが綺麗」「スタイル抜群で憧れる」「夏らしい雰囲気とひよりんが最高」「女神降臨かと思った」「ビジュが最強すぎる」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】23歳元日向坂46「透明感すごい」反響集めたキャミコーデ
◆濱岸ひより、キャミソール姿披露
濱岸は、ヤシの木、太陽の写真を添え、海を背景にした写真を投稿。白に黒のパイピングが施されたキャミソールを合わせ、スラリと伸びた腕と美しいデコルテが際立つ姿となっている。
◆濱岸ひよりの投稿に反響
この投稿には「大人っぽくて素敵」「透明感すごい」「腕のラインが綺麗」「スタイル抜群で憧れる」「夏らしい雰囲気とひよりんが最高」「女神降臨かと思った」「ビジュが最強すぎる」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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