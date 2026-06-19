

「エビ・ザ・フェス」約30cmのえびフライを楽しんで

岡山県倉敷市の5つの飲食店で6月20日と21日、特大エビフライが楽しめる「エビ・ザ・フェス」が開かれます。

2025年に続き2回目の開催で、約30cmの特大えびフライを使った特別メニューが数量限定で提供されます。事前予約が必要な店もあります。

香川県三豊市で冷凍食品を手掛けている味のちぬやが、「6」が曲がったエビの形に見えること、また「フ（2）ライ（1）」と読む語呂合わせから6月21日を「えびフライの日」と日本記念日協会に登録していました。しかし味のちぬやが冷凍えびフライの生産を2024年に終え、記念日がなくなりました。

それを聞きつけた倉敷市で洋食レストランを営むBistro武田屋と洋食Bambiが「えびフライで全国が元気になってほしい」という願いを込め、改めて6月21日を「みんなで食べようエビフライの日」として日本記念日協会に登録しました。

イベントの担当者は「1度食べたら忘れらない味と大きさで、多くの人にえびフライを食べてもらうきっかけになってほしい」とコメントしています。

「エビ・ザ・フェス」の開催店舗は、Bistro武田屋（倉敷市玉島中央町）、洋食Bambi（倉敷市浜ノ茶屋)、すぱげっち（倉敷市玉島勇崎）、割烹バル 京ひろ（倉敷市玉島）、Mark Ole Cafe（倉敷市玉島）です。