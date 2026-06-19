【AZ-17EX ウルトラザウルス専用 グラビティカノン】 予約開始：7月 発売日・価格：未定

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、「AZ-17EX ウルトラザウルス専用 グラビティカノン」を7月に予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。

本製品は、ムービングキット「AZ-17 ウルトラザウルス」に装着できる専用ユニットとなっており、「AZ-17 ウルトラザウルス」と組み合わせることで、超巨大な砲身とジェネレーターを装備した重厚な姿を再現できる。

今回「ゾイド【公式】」のXアカウントにて本製品の予約開始について告知しており、ユニット（パーツ）のみの本製品も予約開始予定であることを伝えている。

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AZ-17EX ウルトラザウルス専用

グラビティカノン



2026年7月予約開始



━━━━━━━━━━━━━━━━ pic.twitter.com/eYtByd5zQw - ゾイド【公式】 (@zoids_official) June 19, 2026

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