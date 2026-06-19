細木数子さんの娘・細木かおり、話題のドラマで制作サイドに伝えた“一言”→上沼恵美子「めっちゃいいです！」
占星術師の細木かおりが20日放送のテレビ大阪『上沼恵美子を沼らせたい』（後7：54〜※関西ローカル）に出演する。
【番組カット】20億円の大豪邸…豪華な門で上沼恵美子を迎える細木かおり
70歳を過ぎた上沼恵美子は知らないことだらけ…そんな上沼がこれまでに経験したことのないさまざまな世界を初体験。その世界に精通する人（＝沼り人）のオススメプレゼンを通して、沼っていく様子を紹介する。
今回は、上沼がおよそ25年ぶりだという京都・嵐山へ。「久しぶり！うれしい〜」と喜ぶ上沼。朝丘雪路とロケで渡月橋を渡ったことや、夫と結婚前に訪れた初めてのデートなどを語り、「一番好きだったわ、結婚前の主人」と笑いながら振り返る。
続いて、「どうしても行きたい場所がある」という上沼の希望で、細木数子さんが晩年を過ごしたお宅へ。広さ約700坪、総工費約20億円とされる大豪邸で、上沼は新築当時にも訪れたことがあるそう。出迎えたのは、細木数子さんの娘で六星占術の継承者・細木かおり。上沼が、お土産に細木数子の好物だったという「まつのはこんぶ」を手渡すと、「毎年、本当に喜んでいました」とかおり。その様子を見た小杉は、「王様同士の会話や……」とタジタジに。
室内には、2800万円の高級ペルシャ絨毯や1000万円の着物、1億円超えの見事な欄間など、お宝ばかりでまるで美術館のよう。さらに、大ヒットドラマ『地獄に堕ちるわよ』では衣装協力も行っており、戸田恵梨香が劇中で着用した衣装は、実際に細木数子さんが身につけていたものだと言う。
その流れから、ドラマ『地獄に堕ちるわよ』の裏話へ話題が及ぶ。上沼が「正直な感想をうかがっていいですか」と切り込むと、かおりは「フィクションということなので、エンターテインメントとしてはおもしろかったんじゃないかと思いますが」としながらも、「家族としては言いたいことは多々！」と本音をのぞかせ、上沼も「当然やわ！」と同調。また、かおりが制作サイドに伝えた“ある一言”にも上沼は「めっちゃいいです！」と大喜びする。
上沼と細木数子さんは、長年番組で共演してきた旧知の仲。共に過ごした日々を振り返りながら、「竹を割った性格とよく言うけれど、あれは細木数子先生のためにある言葉やと思うんですよ」と語り、その魅力的な人物像を明かす。
【番組カット】20億円の大豪邸…豪華な門で上沼恵美子を迎える細木かおり
70歳を過ぎた上沼恵美子は知らないことだらけ…そんな上沼がこれまでに経験したことのないさまざまな世界を初体験。その世界に精通する人（＝沼り人）のオススメプレゼンを通して、沼っていく様子を紹介する。
今回は、上沼がおよそ25年ぶりだという京都・嵐山へ。「久しぶり！うれしい〜」と喜ぶ上沼。朝丘雪路とロケで渡月橋を渡ったことや、夫と結婚前に訪れた初めてのデートなどを語り、「一番好きだったわ、結婚前の主人」と笑いながら振り返る。
室内には、2800万円の高級ペルシャ絨毯や1000万円の着物、1億円超えの見事な欄間など、お宝ばかりでまるで美術館のよう。さらに、大ヒットドラマ『地獄に堕ちるわよ』では衣装協力も行っており、戸田恵梨香が劇中で着用した衣装は、実際に細木数子さんが身につけていたものだと言う。
その流れから、ドラマ『地獄に堕ちるわよ』の裏話へ話題が及ぶ。上沼が「正直な感想をうかがっていいですか」と切り込むと、かおりは「フィクションということなので、エンターテインメントとしてはおもしろかったんじゃないかと思いますが」としながらも、「家族としては言いたいことは多々！」と本音をのぞかせ、上沼も「当然やわ！」と同調。また、かおりが制作サイドに伝えた“ある一言”にも上沼は「めっちゃいいです！」と大喜びする。
上沼と細木数子さんは、長年番組で共演してきた旧知の仲。共に過ごした日々を振り返りながら、「竹を割った性格とよく言うけれど、あれは細木数子先生のためにある言葉やと思うんですよ」と語り、その魅力的な人物像を明かす。