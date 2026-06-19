佐野勇斗「50年後も一緒に温泉入ろうなぁー」 M!LKメンバーとの絆にじむ“入浴5ショット”に反響 曽野舜太は「背中洗ってあげるね」と反応
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が18日、自身のインスタグラムを更新。M!LKのメンバーとの絆を感じさせる5ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「ええなぁ」「めちゃめちゃいい写真」仲良く温泉に入るM!LKのメンバー5人
佐野は「50年後も一緒に温泉入ろうなぁー」とつづり、メンバーの塩崎太智（※崎＝たつさき）、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人と共に夜景を望む露天風呂を満喫する様子をとらえたオフショットを公開した。
この投稿に曽野が「背中洗ってあげるね」と反応したほか、“エモい”写真と内容に対しファンからは「ええなぁ」「素敵すぎる」「めちゃめちゃいい写真」「もう仲良しすぎてかわいすぎる」「これからもM!LKのメンバーがこうやって笑っていられたらいいな」「いつも日本を明るく元気に笑顔にしてくれてありがとう」など、さまざまなコメントが寄せられている。
M!LKは、2014年11月に結成、2019年から現在のメンバーで活動している。グループ名には「何色にも染まることの出来る存在に」という意味が込められている。15年3月「コーヒーが飲めません」でCDデビュー。21年11月、メジャーデビューシングル「Ribbon」をリリース。25年3月にリリースした「イイじゃん」がSNSで大きな反響を呼び、同年『第76回NHK紅白歌合戦』への初出場を果たした。なお、グループは現在、結成11周年を迎えている。
【写真】「ええなぁ」「めちゃめちゃいい写真」仲良く温泉に入るM!LKのメンバー5人
佐野は「50年後も一緒に温泉入ろうなぁー」とつづり、メンバーの塩崎太智（※崎＝たつさき）、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人と共に夜景を望む露天風呂を満喫する様子をとらえたオフショットを公開した。
この投稿に曽野が「背中洗ってあげるね」と反応したほか、“エモい”写真と内容に対しファンからは「ええなぁ」「素敵すぎる」「めちゃめちゃいい写真」「もう仲良しすぎてかわいすぎる」「これからもM!LKのメンバーがこうやって笑っていられたらいいな」「いつも日本を明るく元気に笑顔にしてくれてありがとう」など、さまざまなコメントが寄せられている。