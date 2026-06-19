読売新聞が運営するユーザー投稿サイト「発言小町」では、家族や友人などの人間関係や、心や体の悩み、時事問題から身の回りのことまで、さまざまなテーマで意見交換が行われています。今回は「『施設に入所したいので、費用を負担してほしい』と言う母にモヤモヤ」というトピックをご紹介。親の老後資金と子どもの責任。誰もが直面しうる難しい問題に、さまざまな声が寄せられています。

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長女の私に負担が集中するのでは…

トピ主の「ららみゆ」さんは50代既婚の公務員女性。

80代の父に認知症の症状が出始めるなか、心臓のカテーテル手術で入院中の70代後半の母から「自分に介護が必要になったら施設に入りたい。その費用は娘たちに出してほしい」と言われたといいます。

親には感謝しているものの、「施設に入りたい、お金は娘たちが出すものだ」と当然のように言われたことに複雑な思いを抱くトピ主。三姉妹の長女であることから、自身に負担が集中するのではないかと不安を感じています。

さらに現在、両親は実家をリフォームして妹夫婦と同居しており、経済的な援助もしているとのこと。トピ主は「むしろ妹夫婦が施設の費用を負担してもよいのでは」とも考えています。

「施設に入所したいという親のために、子どもが費用を負担するのは当たり前のことですか？」というトピ主の問いかけに、多くの意見が寄せられています。

「親のお金から負担」の声が多数

このトピに対し、「基本は親のお金を使う。施設に入るなら実家を売って費用の足しにする。妹夫婦には自立してもらう」（ラズベリー&フィズさん）のように、まず親の資産を使うべきだという意見が。実家で暮らす妹夫婦にも一定の負担を求めるべきではないかと指摘しています。

また、「基本的には親のお金で、足りなければ子どもが平等に負担では？」（ばんさん）のように、同居の妹夫婦が在宅介護を担う選択肢にも触れつつ、「長女だから」という理由で一人が背負う必要はないとする声も。

「うちの母も施設に入るつもりでいますが、入所のためのお金もしっかり準備しています」（ね。さん）は、親自身が老後資金を準備するのが当然としつつ、「ないものは出せない」と率直に伝えるべきだと助言しています。

このほか、「親へのお金の援助は、子供の気持ちでするもので親から求めるものではないと思います」（ちりめんさん）、「まずは親の年金や預貯金、不動産などをまず把握すべきで、子どもが負担するのは親の資産をはっきりさせてから」（ポンポコさん）のように親への感謝と金銭援助は別問題。当たり前のように求められると引っかかるという、トピ主のモヤモヤに共感する意見も見られました。

このトピックにはおよそ60件の反響が寄せられています（2026年6月19日）。

「親の老後」と「子どもの生活」、どこまで支えるべき？

親の介護や老後資金をめぐる問題は、多くの家庭が直面する可能性のあるテーマだけに、関心を持つ人も少なくないようです。

親には安心できる環境で暮らしてほしい…。そう願う一方で、子ども世代にも自身の生活や老後への備えがあります。

親の介護を担うのか、それとも費用面で支えるのか。発言小町では、親子の距離感や家族間の負担のあり方について、さまざまな意見が交わされました。

あなたなら、どう感じますか？

【紹介したトピ】施設に入所したいので、費用を負担してくれと言う母にもやっと