青木裕子 （C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/19】フリーアナウンサーの青木裕子が6月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。綺麗に詰められた弁当を公開し、話題となっている。

【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「びっしり詰まってて綺麗」タコライス＆チーズパン粉で焼いた蓮根弁当

◆青木裕子、手作りの弁当披露


青木は「お弁当」とつづり、写真を投稿。「生野菜なしタコライス弁当、蓮根はチーズパン粉焼き」と記し、ゆで卵を輪切りにしたものと蓮根、アスパラガスとタコライスが美しく詰められた弁当を公開した。

また「朝から仕事だと、お弁当作りはともかく、こういう洗い物がバタバタします」と、写真の隅に写る空になった器にコメントを添えている。

◆青木裕子の投稿に反響


この投稿には「どれも美味しそう」「びっしり詰まってて綺麗」「料理上手で尊敬」「丁寧な食卓」「カラフルで可愛いお弁当」などと反響が寄せられている。

青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）

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