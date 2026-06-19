MAZZEL、ソロショットで大人の魅力解放 1st写真集表紙＆中面先行カット解禁
【モデルプレス＝2026/06/19】SKY-HI率いるBMSG所属の8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）が、8月21日に発売する写真集『MAZZEL 1st photobook with ZEAL』（主婦と生活社）より、表紙と中面先行カットが解禁された。
【写真】BMSG23歳イケメン、大人の色気漂うカメラ目線ショット
このたび、表紙と中面先行カットが解禁。大人の魅力が漂うソロカットが一挙公開された。
本作は、グループ名の由来となっている「迷路（Maze）・情熱（Zeal）・幸福（Mazel）」をテーマに、タイ・パタヤにてオールカット撮影。パタヤの街中で撮影したMAZZELらしい洗練されたカットはもちろん、レストランで食事を楽しむ様子や海ではしゃぐ姿など、8人の仲の良さが伝わるカットも掲載。また、デビューから3年間を振り返るロングインタビューも掲載した、MAZZELの“今”の魅力がたっぷり詰まった1冊となっている。
表紙はパタヤの夜道、第1弾の中面先行カットは旧市街にて撮影。写真集の発売を記念して、プレミアムトークイベントも開催予定。イベントの参加方法などについての詳細は月刊誌『JUNON』の公式WEBサイトやSNSなどで発表される。（modelpress編集部）
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【写真】BMSG23歳イケメン、大人の色気漂うカメラ目線ショット
◆MAZZEL、表紙＆中面先行カット解禁
このたび、表紙と中面先行カットが解禁。大人の魅力が漂うソロカットが一挙公開された。
◆「MAZZEL 1st photobook with ZEAL」
本作は、グループ名の由来となっている「迷路（Maze）・情熱（Zeal）・幸福（Mazel）」をテーマに、タイ・パタヤにてオールカット撮影。パタヤの街中で撮影したMAZZELらしい洗練されたカットはもちろん、レストランで食事を楽しむ様子や海ではしゃぐ姿など、8人の仲の良さが伝わるカットも掲載。また、デビューから3年間を振り返るロングインタビューも掲載した、MAZZELの“今”の魅力がたっぷり詰まった1冊となっている。
表紙はパタヤの夜道、第1弾の中面先行カットは旧市街にて撮影。写真集の発売を記念して、プレミアムトークイベントも開催予定。イベントの参加方法などについての詳細は月刊誌『JUNON』の公式WEBサイトやSNSなどで発表される。（modelpress編集部）
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