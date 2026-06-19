元AKB48メンバー「ミッキー先生ありがとうございました」夫・山口航輝選手＆娘との家族ディズニーショット公開「お揃いコーデに憧れます」の声
【モデルプレス＝2026/06/19】元AKB48・HKT48の多田愛佳が6月18日、自身のInstagramを更新。家族でのディズニーリゾートでの写真を公開し、話題となっている。
【写真】31歳元AKB「お揃いコーデに憧れます」プロ野球選手夫＆娘とのディズニーショット
多田は「ミッキー先生ありがとうございました」とつづり、写真を投稿。夫のプロ野球・山口航輝選手が娘を抱き、その横にミッキーと自身が並ぶショットを披露している。また、多田、娘、山口選手は全員同じシャツを羽織り、家族のお揃いコーディネートとなっている。
この投稿には「最高の家族」「可愛いですね」「幸せそうで癒されます」「多田さんも娘ちゃんも可愛い」「お揃いコーデに憧れます」「ほっこりしました」「笑顔が輝いてますね」などと反響が寄せられている。
多田は2022年10月25日をもってプロダクション尾木を退所しており「去年から芸能界を離れておりますが、今後も復帰の予定はありません」と説明。2023年11月に山口選手と結婚し、2024年10月には第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】31歳元AKB「お揃いコーデに憧れます」プロ野球選手夫＆娘とのディズニーショット
◆多田愛佳、家族でのディズニーショット公開
多田は「ミッキー先生ありがとうございました」とつづり、写真を投稿。夫のプロ野球・山口航輝選手が娘を抱き、その横にミッキーと自身が並ぶショットを披露している。また、多田、娘、山口選手は全員同じシャツを羽織り、家族のお揃いコーディネートとなっている。
◆多田愛佳の投稿に反響
この投稿には「最高の家族」「可愛いですね」「幸せそうで癒されます」「多田さんも娘ちゃんも可愛い」「お揃いコーデに憧れます」「ほっこりしました」「笑顔が輝いてますね」などと反響が寄せられている。
多田は2022年10月25日をもってプロダクション尾木を退所しており「去年から芸能界を離れておりますが、今後も復帰の予定はありません」と説明。2023年11月に山口選手と結婚し、2024年10月には第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）
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