多田愛佳 （C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/06/19】元AKB48・HKT48の多田愛佳が6月18日、自身のInstagramを更新。家族でのディズニーリゾートでの写真を公開し、話題となっている。

【写真】31歳元AKB「お揃いコーデに憧れます」プロ野球選手夫＆娘とのディズニーショット

◆多田愛佳、家族でのディズニーショット公開


多田は「ミッキー先生ありがとうございました」とつづり、写真を投稿。夫のプロ野球・山口航輝選手が娘を抱き、その横にミッキーと自身が並ぶショットを披露している。また、多田、娘、山口選手は全員同じシャツを羽織り、家族のお揃いコーディネートとなっている。

◆多田愛佳の投稿に反響


この投稿には「最高の家族」「可愛いですね」「幸せそうで癒されます」「多田さんも娘ちゃんも可愛い」「お揃いコーデに憧れます」「ほっこりしました」「笑顔が輝いてますね」などと反響が寄せられている。

多田は2022年10月25日をもってプロダクション尾木を退所しており「去年から芸能界を離れておりますが、今後も復帰の予定はありません」と説明。2023年11月に山口選手と結婚し、2024年10月には第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】