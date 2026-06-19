3児の母・滝沢眞規子「ないよりはマシかなと思って」おにぎり＆とうもろこしの“手抜き”弁当公開「2品なのに彩り鮮やかで凄い」「親近感」の声
【モデルプレス＝2026/06/19】モデルの滝沢眞規子が6月18日、自身のInstagramを更新。最近の手抜き料理を公開し、話題となっている。
【写真】47歳3児の母モデル「親近感」おにぎり＆とうもろこし 栄養も取れる“最近の手抜き弁当”
滝沢は「おはようございます 最近の手抜き弁当だよ」とつづり、写真を投稿。ラップに握られた雑穀米と枝豆のおにぎりと、ビニールに入ったとうもろこしを披露した。
「黒米とかもち麦を適当に混ぜて、旬の枝豆入れとけば一応食物繊維とか色々栄養がとれそうだし腹持ちよし」「忙しくて食べる時間がないときはこれくらいが助かるらしく、その気持ちも非常にわかるよわかるよって思うし、私も簡単で助かるのでこれでOK ないよりはマシかなと思って最近こんな日あります」と続け「甘くて美味しいとうもろこしは夫の大好物です」と明かしている。
この投稿には「2品なのに彩り鮮やかで凄い」「意外な一面が見れて親近感」「朝早くからお弁当作られてて尊敬」「手抜きでも手作りは嬉しい」「美味しそうですね」などとコメントが寄せられている。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】47歳3児の母モデル「親近感」おにぎり＆とうもろこし 栄養も取れる“最近の手抜き弁当”
◆滝沢眞規子、手抜き弁当を公開
滝沢は「おはようございます 最近の手抜き弁当だよ」とつづり、写真を投稿。ラップに握られた雑穀米と枝豆のおにぎりと、ビニールに入ったとうもろこしを披露した。
「黒米とかもち麦を適当に混ぜて、旬の枝豆入れとけば一応食物繊維とか色々栄養がとれそうだし腹持ちよし」「忙しくて食べる時間がないときはこれくらいが助かるらしく、その気持ちも非常にわかるよわかるよって思うし、私も簡単で助かるのでこれでOK ないよりはマシかなと思って最近こんな日あります」と続け「甘くて美味しいとうもろこしは夫の大好物です」と明かしている。
◆滝沢眞規子の投稿に反響
この投稿には「2品なのに彩り鮮やかで凄い」「意外な一面が見れて親近感」「朝早くからお弁当作られてて尊敬」「手抜きでも手作りは嬉しい」「美味しそうですね」などとコメントが寄せられている。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
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