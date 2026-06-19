小林虎之介「風、薫る」雰囲気ガラリ新ビジュアルが話題「垢抜けすぎ」「かっこよすぎて惚れる」
【モデルプレス＝2026/06/19】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の公式Instagramが、6月19日に更新された。俳優の小林虎之介のオフショットに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「風、薫る」28歳イケメン「垢抜けすぎ」話題の新ビジュアル
連続テレビ小説第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じ、小林はりんの幼なじみ・竹内虎太郎を演じている。
この日に放送された第60話では、りんと虎太郎が再会。虎太郎が故郷の栃木・那須から上京し、銀座の製薬会社の社員になったことが明かされた。虎太郎の登場は、第20話（4月24日放送）以来、8週ぶりとなり、村で農作業に励んでいた頃の質素な着物姿から一変、立派なスーツとハットを着こなした洋装姿で爽やかに登場し話題を呼んだ。
放送終了後、公式アカウントでは「お久しぶりに登場の虎太郎 キメポーズで」「髪型も衣装もすっかり変わりましたね」と紹介し、スーツ姿でハットに手を添えた小林のオフショットを公開した。虎太郎の新ビジュアルに視聴者からは「雰囲気が全然違う」「別人みたい」「垢抜けすぎ」「かっこよすぎて惚れる」「見違えるほど変わった」「洋装も素敵」と絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「風、薫る」28歳イケメン「垢抜けすぎ」話題の新ビジュアル
◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」
連続テレビ小説第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じ、小林はりんの幼なじみ・竹内虎太郎を演じている。
◆「風、薫る」小林虎之介、新ビジュアルに反響相次ぐ
この日に放送された第60話では、りんと虎太郎が再会。虎太郎が故郷の栃木・那須から上京し、銀座の製薬会社の社員になったことが明かされた。虎太郎の登場は、第20話（4月24日放送）以来、8週ぶりとなり、村で農作業に励んでいた頃の質素な着物姿から一変、立派なスーツとハットを着こなした洋装姿で爽やかに登場し話題を呼んだ。
放送終了後、公式アカウントでは「お久しぶりに登場の虎太郎 キメポーズで」「髪型も衣装もすっかり変わりましたね」と紹介し、スーツ姿でハットに手を添えた小林のオフショットを公開した。虎太郎の新ビジュアルに視聴者からは「雰囲気が全然違う」「別人みたい」「垢抜けすぎ」「かっこよすぎて惚れる」「見違えるほど変わった」「洋装も素敵」と絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
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