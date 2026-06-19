人気YouTuberが所属する株式会社Gielプロダクション「Son」が2026年6月18日に公式サイト上で、所属していた夫婦YouTuberの「ばつまる夫婦」の専属契約を解除したことを報告した。

「これ以上のマネジメントおよびサポートの継続は困難」

「ばつまる夫婦」を巡っては6月11日に公開された動画の中でビールのように見える飲み物を「日中、お酒飲んだら熱中症になりそうで怖いけど、この暑さは飲んじゃうよね」と話しながら飲んだあとに運転するシーンがあり、「飲酒運転では」という指摘が集まることに。

その後、飲み物についてはノンアルコールで「ドッキリを仕掛けるため」にビールという形式を取ったとして飲酒運転はしていないと主張。「ドッキリ」の部分については映像は残っていないとしていた。

そんな中、所属事務所は公式サイトで「ばつまる夫婦専属契約解除に関するご報告」を公開し、契約解除を報告。問題発生後、検証と本人たちへのヒアリングを行ってきたとしつつも、「現時点において明確な事実の特定・確認には至っておらず、様々な情報が飛び交う中で、これ以上の事実関係の追究は困難であると判断いたしました」と説明した。

また、「弊社が求めるコンプライアンス意識や本件への対応姿勢において、当人たちとの間に重大な相違があることが判明」したとのこと。そのため、「これ以上のマネジメントおよびサポートの継続は困難であると判断し、本日、ばつまる夫婦と協議の上、専属契約を解除するに至りました」と明かした。

なお、この件を受けて行動規範(ガイドライン)を策定、配布し、所属クリエイターに対して研修を行うほか、動画公開前にマネージャーおよびコンプライアンス担当者によるダブルチェックを行うとのこと。

最後には「改めまして、この度の件につきまして心よりお詫び申し上げますとともに、皆様からの信頼を取り戻せるよう、全社一丸となって取り組んでまいります」とつづっていた。