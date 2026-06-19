◆米大リーグ フィリーズ４―６メッツ（１８日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

メッツのＪ・ソト外野手が１８日（日本時間１９日）、敵地のフィリーズ戦で１６号と１７号を２打席連続で放った。

圧巻は３回先頭での１７号だ。完全に打ち損ねてソトは一瞬がっかりとした表情で一塁へ走り出した。フ軍の中堅フィルも外野芝生エリアで捕球体勢に入ろうとしたが、少しずつ下がってウォーニングトラックに入り、なおも下がり、打球は右中間最前列に飛び込んだ。通常２５度〜３５度が本塁打が出やすいとされている中、４２度という高々と上がっての一発だった。

ソトは「最初は打ち損じたかと思った。強く捉えたけれど、ただ上がりすぎてしまった。球場の形に助けられた。自分が打ったものでは見たことがない」と自身も驚きの一発だった。

４月上旬に右ふくらはぎの張りで約３週間欠場したこともあり、４月まで３本塁打だったが、５月に月間１０発と復調。６月は再び月間２本と調子を落としていたが、同地区強豪との対戦で再び快音が生まれた。

４月下旬に左ふくらはぎの肉離れでＩＬ（負傷者リスト）に入っているＦ・リンドア内野手が１９日（日本時間２０日）から下部組織でリハビリ出場予定。地区最下位に低迷するメ軍本来の姿がようやく戻ってきそうだ。