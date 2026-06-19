ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「夫への愚痴がSNSでバズった！」止まらぬ愚痴に来た反応は？ 承認欲… 「夫への愚痴がSNSでバズった！」止まらぬ愚痴に来た反応は？ 承認欲求の末に妻が迎えた結末とは 「夫への愚痴がSNSでバズった！」止まらぬ愚痴に来た反応は？ 承認欲求の末に妻が迎えた結末とは 2026年6月19日 12時43分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 一度バズってしまうと、また同じ快感を味わいたくなるものですよね…。夫への不満に共感が集まるのがうれしくて、少しずつ話を盛っていく妻。でも、盛れば盛るほどリスクも大きくなっていきます。刺激を求めて次の行動に出た妻の判断が、どんな結果を招いてしまうのか…想定外の展開になりそうな予感しかしません。>>【まんが】SNSで壊れた主婦の末路(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】SNSで壊れた主婦の末路 「家族に気遣いは不要だろ」義父の身勝手な振る舞いが招いた熟年離婚へのカウントダウン【ノンデリ義父がしんどい Vol.11】 幸せアピールの裏にあるもの…友人の分析にゾッとする【私が幸せ教えてあげる Vol.8】