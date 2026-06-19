お笑いコンビ、レインボーのジャンボたかお（36）が18日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。ニューヨークの屋敷裕政（40）について語った。

番組のテーマは芸人が思っていたことを言い合う「芸人矢印トーーク」。

狩野英孝（44）が屋敷に「なにで売れた人ですか？」と質問した。屋敷は笑いながらも「ちょっといいですか、お前もや！」とつっこんだ。

狩野は「俺は違う。『ラーメンつけ麺僕イケメン』っていう代表作があって、それを一世風靡（ふうび）して世に名前を知ってもらって」と語った。屋敷は「代表的なギャグとかもないし」と納得した。

狩野は「振り返れば、キングオブコント出てたし、M−1も出てたし。振り返ってみなければわからない」と語った。

ウエストランド井口浩之は「全部の賞レースの最下位ですからね」と両方の賞レースで最下位経験のあるニューヨークをイジった。

狩野は「と思ったらいろんな番組出てるし、大御所MCの横にいらっしゃったりするし。自分で冠番組ゴールデンでやってたりもするし、何で売れた人でしたっけみたいな」と語った。

ニューヨークのファンを自称するジャンボは「結構一番近くで見てたんですけど、ニューヨークさんって俺ら世代カリスマ中のカリスマだったんですよ。ネタ一番面白くて、ニューヨークさんが新ネタやったら『そのネタ教えて』って口伝えで聞いてみんなで笑う。吉本の猛プッシュもあったんです。ニューヨーク売れさそうと。でも一切売れないんですよ。で、ニューヨークもうダメになっちゃうのかなと思ったらM−1。松本さんにかみつく。その『最悪や』（2019年のM−1グランプリで屋敷が話題となった発言）から、売れるまで俺ずっと見てたんですよ。1回も売れるまでウケてないです」と暴露し、スタジオを爆笑させた。

屋敷は「どういうこと？じゃあ」とゴールデンでMCを務めるなど、現在の活躍について聞くと、ジャンボは「俺もマジで意味がわからない。だってファンが『頼むニューヨーク今日こそウケてくれ』。屋敷さんがなんとかシングルヒット2本。で、嶋佐さん隣で若手なのに『ありがたいねぇ〜』。“もうなんでだよ、いつ売れるんだよ”ってなったら、俺らファンでも知らないうちにどんどん良い仕事をやっていた」と解説した。