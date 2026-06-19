◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)

FIFAワールドカップ2026は大会8日目、グループステージA組とB組の第2節が行われ、メキシコは連勝で決勝トーナメント進出一番のりを飾り、カナダはW杯初勝利をあげるなど開催国の躍動が目立つ一日となりました。

A組は開催国メキシコが韓国と激突。ともに初戦に勝利した強豪同士の一戦ともあり、前半は拮抗した展開で無得点のまま終えます。後半を迎えると5分に韓国のミスをついてメキシコが先制に成功。その後も1点を守り切り接戦を制しました。勝ち点6とし早くも決勝トーナメント進出を決めています。

もう1つの試合は初戦に敗れているチェコと南アフリカとの一戦。チェコは前半6分にミハル・サディレク選手のゴールで先制すると、その後もゴールにせまるも追加点が奪えません。すると後半38分にPKを与え同点においつかれると、そのままドローとなりました。

B組では、カナダも開催国の勢いを発揮し攻撃力が爆発。前半に3点を奪うと、後半も勢いそのまま3点を奪い6-0と快勝。特に10番を背負うジョナサン・デイヴィッド選手の動きはキレキレ。強烈ボレーで1点目、ハイジャンプキックで押し込み2点目、足元の技術も卓越の反転シュートで3点目とハットトリックを達成。同代表のW杯初勝利に貢献しました。

もう一試合はスイスとボスニア・ヘルツェゴビナが対戦。両チーム初戦で引き分け勝利を手にしたいところ。そして試合が動いたのは後半29分でした。スイスがヨハン・マンザンビ選手のボレーで先制すると、35分には相手が一人が退場して数的優位の状況となると、39分に追加点を挙げます。試合終了間際にも2点を追加するなど4-1で勝利しました。

▽19日結果 ※日本時間【A組】メキシコ 1-0 韓国チェコ 1-1 南アフリカ【B組】カナダ 6-0 カタールスイス 4-1 ボスニア・ヘルツェゴビナ