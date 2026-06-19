お笑いタレントの狩野英孝（44）が、18日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0時15分）に出演。とんねるず木梨憲武の実行力に仰天した。

この日は「やっぱり…カッケェ話 令和に通じる男の美学」と題し、カッコいいと感じた人のエピソードを披露。狩野は「ある日寝てたら携帯が鳴って。朝9時ぐらいだったんですけど。電話出たら『もしもし？とんねるずの小さい方ですけど』みたいなことを言われて」と突然木梨から連絡があったという。

また「『今木梨サイクル（東京・世田谷区にある木梨の実家）にいるんだけど、来れる？来れない？どっち？』みたいに言われて」と迫られ大慌てで支度。「『所（ジョージ）さんのところに行こう』って言って。所さんの世田谷ベースに遊びに行って。すごい人と1日過ごしたなと思ったら、ノリさんから『じゃあここで今日の出来事を歌にして』みたいなことを言われて」と振り返った。

さらに「何となく作ったやつにノリさんが肉付けして。『よっしゃ！これレコーディングしに行こう！』って」とその日のうちにレコーディングまで実施。「40分ぐらいで作った曲が1曲になって。曲とって『ああ楽しかったね』みたいになって。『この曲どこにも配信しないんですよね？』『しないけど、どっか歌える舞台用意しとくよ』みたいなことを言って、『お疲れさまでした』って」と、めまぐるしい1日を終えて解散したという。

そして「数日後、『あれ歌う舞台用意したから』って言われて。『どこですか？』って聞いたら『FNS歌謡祭』って」とまさかの大舞台。木梨の行動力にスタジオから「むちゃくちゃやな」と声が漏れると、狩野は「FNS歌謡祭で披露して。本当にただ1日の出来事。即興で歌作ったやつが歌謡祭で発表みたいな。ノリさんのパワーと動きと行動力」と感服していた。