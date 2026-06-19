【西友の最新チラシ】ステーキ、焼肉、うなぎ...「父の日」のごちそうを限定販売！まとめ買いでアイスがお得。《6月24日まで》

スーパーの「西友」は、2026年6月19日から24日までの期間を対象にしたチラシを公開中です。

関東エリア（府中四谷店・和光市駅前店・河辺店は除く）の店舗が対象のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。

21日までの限定販売商品をチェック

6月21日は「父の日」。おうちでいつもよりちょっと贅沢な食事を楽しむのもいいかもしれません。

6月19日から21日までの限定販売の商品を紹介します。

●国産牛サーロインステーキ用（交雑種）...100gあたり745円

●カナダ産豚肉ばら焼肉用...100gあたり247円

●アメリカ産牛肉ばらカルビ焼肉用...100gあたり355円

●国産うなぎ長焼き...1尾1717円

●本まぐろ中とろ（刺身用・養殖・解凍）...100gあたり1393円

●しまだこ（生食用）...100gあたり387円

●大型干物各種...1枚495円

●生アトランティックサーモン （刺身用・養殖）...100gあたり背 538円／腹 646円

※蒲田中央店、西一之江店では取り扱いがありません。

●生銀鮭（養殖）...100gあたり322円

※蒲田中央店、西一之江店では取り扱いがありません。

●うな重（中国産うなぎ使用）...754円

※6月20日・21日限り、各日11時から販売

アイスのまとめ買いがお得！

暑い季節にうれしいアイスがまとめ買いでお得に。対象商品を紹介します。

●グリコ パピコ チョココーヒー

→よりどり3点で388円、1点なら160円

●ロッテ 爽 バニラ

→よりどり3点で388円、1点なら150円

●明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ

→よりどり3点で388円、1点なら150円

西友ユーザーはチラシを参考にお買いものを楽しんで。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）