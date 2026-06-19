フェリシモが展開する「猫部™」は、プレイステーション用ゲーム『どこでもいっしょ』とコラボしたキャラクターグッズの新作7アイテムのウェブ販売を6月18日より開始した。

【画像あり】ほぼ等身大のトロがお部屋の中に置ける！？ グッズラインナップ

今回のラインナップは、ゲームに登場する猫のキャラクター「トロ」と仲間たち（通称ポケピ）をモチーフにしたオリジナルアイテム。おうちでもお出かけ先でも、トロたちとの暮らしを楽しめる商品が揃う。販売価格の一部は、飼い主のいない動物の保護と里親探し活動、野良猫の過剰繁殖防止活動、災害時の動物保護活動などに活用される。

新作の目玉となるのが「トロのほぼ等身大布団収納ケース」。お部屋でくつろぐトロのおなじみのポーズを、約1mのほぼ等身大サイズで再現した収納ケースだ。頭とからだの2ヵ所にファスナーが付いており、頭部分には薄手のシングル掛け布団、からだ部分にはブランケットやタオルケットなどがそれぞれ1枚ほど収納できる。使わないときは小さく折りたためる仕様。価格は14,845円（税込）。

ファッションアイテムとしては、トロと仲間たちが総柄プリントされた「トロと仲間たちのモノトーンスカート」（7,589円・税込）、トロ・クロ・ソラの好物である寿司・お酒・青リンゴをモチーフにした「トロたちの好物デザイン靴下の会」（月1足／1,759円・税込）が登場する。

お出かけ向けには、猫耳が特徴的な「トロたちの猫耳コインポケット付き二つ折り財布の会」（4,399円・税込）、トロ・クロ・ソラが踊る姿をあしらった「トロがひょっこり ニット編みポシェット」（3,629円・税込）をラインナップ。財布はトロ・クロ・ソラの3種類展開で、ダイカットされたコインポケットや内生地のポケピ総柄、背面の「どこでもいっしょ」ロゴ型押しなどが盛り込まれている。

文房具アイテムとして、やわらかな起毛生地の「トロたちのぬいぐるみペンケースの会」（月1個／3,189円・税込）、手帳をアレンジできる「トロとポケピたちのわいわい手帳シールセットの会」（月1セット／1,429円・税込）も用意される。シールセットは、イベントシール、アレンジシール、インデックスシールの3種類が毎月2枚ずつ6枚セットで届く形式となっている。

各商品の販売価格のうち10～50円は「フェリシモの猫基金」として運用される（基金部分は非課税）。

あわせて、「オリジナルポストカード」プレゼントキャンペーンも実施。コラボアイテムを購入し、翌月の定期便で猫部商品を注文した利用者にポストカードがプレゼントされる。締切は9月分まで（フェリシモ定期便を初めて利用・再開する場合の締切は9月3日）。

（文＝リアルサウンドテック編集部）