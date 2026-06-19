「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日正午現在で味の素<2802.T>が「買い予想数上昇」４位となっている。



１９日の東証プライム市場で、味の素が４日続伸し最高値を更新。同社が製造する半導体パッケージ基板用絶縁材料（高性能ビルドアップフィルム＝ＡＢＦ）は、アミノ酸製造技術及びそこから派生した有機化学・配合技術を駆使したもので、独占的サプライヤーとして注目を浴びている。イビデン<4062.T>は味の素のＡＢＦを使って最先端パッケージ基板を製造しており、食品大手の同社はＡＩ・半導体関連株としても関心を集めている。



出所：MINKABU PRESS