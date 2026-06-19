コーセル<6905.T>が後場急上昇し一時、前日比１１３円（７．３％）高の１６５７円をつける場面があった。午前１１時３０分ごろに発表した２７年５月期連結業績予想で、売上高２８８億７５００万円（前期比１５．３％増）、営業利益１３億３５００万円（前期６億９５００万円の赤字）、最終利益１６億４００万円（同３４億６００万円の赤字）と大幅黒字転換を見込み、年間配当予想を前期比５円増の６０円としたことが好感されている。



ＡＩ関連の需要増加に伴い、半導体製造装置関連の需要も増加していることに加えて、在庫消化に伴う売り上げと利益の増加を見込む。また、材料コスト高騰分の価格転嫁による収益改善や、ＣＯＳＥＬＳＹＮＣ．製品のラインアップ拡大と販売強化も寄与する見通しだ。



同時に、２７年５月２０日時点の株主から株主優待制度を導入すると発表したことも好材料視されている。毎年５月２０日時点で３単元（３００株）以上を１年以上継続して保有する株主を対象に、保有株数１０００株未満で５０００円相当、保有株数１０００株以上で１万円相当の北陸エリアの特産品などを掲載したカタログ商品を提供する。なお、初回の２７年５月２０日時点の株主に限り、半年以上継続して保有する株主を対象とする。



出所：MINKABU PRESS