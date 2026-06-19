食べごたえ満点！夏の定番おかずもひと工夫でレパートリーが広がります


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夏の定番野菜であるゴーヤーを、手軽に、そして栄養たっぷりに味わってみませんか？さば缶とあわせることで、下準備の手間を省きつつ、不足しがちなカルシウムもしっかり補えるレシピを、人気料理研究家・藤井恵さんに教わりました。味つけもシンプルで、パパッと炒めるだけで驚くほどうまみあふれる1品に。忙しい日のメインおかずにおすすめですよ！

魚介缶詰を使ったバラエティ豊かな簡単レシピを教えてくれたのは料理研究家の藤井恵さん


レシピを教えてくれたのは

藤井恵さん

料理研究家・管理栄養士。栄養バランスを考慮した、作りやすくて洗練されたレシピが人気。魚介の缶詰も愛用するなど、日々の献立をInstagramで発信中。

Instagram@fujii_megumi_1966

■さばとゴーヤーのチャンプルー

定番の味に、さばを加えて食べごたえ満点に

さばとゴーヤーのチャンプルー


【材料・2人分】

さば水煮缶…1缶（約190g）

溶き卵…2個分

ゴーヤー…1本

■ A

砂糖、しょうゆ…各小さじ1/4

塩、ごま油…各小さじ1/4

【作り方】

1．ゴーヤーは縦半分に切り、スプーンでわたと種を取り除く。 横薄切りにしてボウルに入れ、塩小さじ1/2をまぶし、しんなりとしたら水で洗って絞る。

2．フライパンにごま油大さじ1/2を中火で熱し、ゴーヤーを入れて色鮮やかになるまで炒める。さばを缶汁をきって（缶汁は下記を参照して活用を）加え、ざっとほぐしながら炒めてAで調味する。

3．溶き卵を回し入れ、半熟状になるまで大きく混ぜながら炒め合わせる。

（1人分281cal／塩分1.9g）

＜ポイント＞

魚介缶詰は缶汁にも栄養素が溶けているので、捨てずに使って。みそ汁や、卵焼きの卵液に入れるのがおすすめです。

＊　＊　＊

さば缶を使うことで、少ない材料でもうまみとコクがアップして、大満足の食べごたえに仕上がります。炒めるだけの簡単調理で、不足しがちなカルシウムも賢くチャージ。からだを整えつつ、夏の食卓を彩るおかずとして、ぜひレパートリーに加えてみてくださいね。

※本記事は過去に配信した内容を一部抜粋・編集しました。

レシピ考案／藤井 恵　撮影／川上朋子　栄養計算／スタジオ食　編集協力／singt　

文＝畠山麻美／菅野直子