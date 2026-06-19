写真館やウェディングなどのフォトビジネスおよびプロフォトグラファーを対象としたイベント「PHOTONEXT 2026」が6月16日（火）と6月17日（水）にパシフィコ横浜で開催された。主催はプロメディア。

会場の様子

今回目立ったのはAI技術を活用した写真向けのソフトウェア製品だろう。これまでも見られたが、今回の展示で一気に増えた印象だ。

写真のセレクトやレタッチが大きな負担になっており、コスト高騰や人材不足も相まって来場者の関心は高いようだ。ここではそうしたトレンドを支える「AI」にまつわる製品を紹介する。

アドビは既存アセットを活用するAIを提案

写真編集ソフトでは古参となるAdobeのPhotoshopだが、AI対応を着々と進めており、ブースでは最新バージョンの新機能を披露していた。

1つ目は1枚の写真を3Dデータ化する「オブジェクトを回転」機能。同社の生成AI技術「Firefly」を使って、画像には写っていない部分を補う。これによって、被写体を好きな角度から見た画像にすることができる。

元写真

回転させたもの。人物などにも使えるとのこと

次は「調和」という機能で、2枚の画像を自然に合成するもの。こちらもAIによって実現しており、色、照明、影を一致させて馴染ませる。夜景に人物を合成するデモでは、その場にいるかのような合成ができていた。地面には自然な影も出ていてリアリティが高い。

合成前

合成後

また「削除ツール」では写真に写った電線などの消したい部分を生成AIで補って修正することもできるようになった。不要と考えられるオブジェクトを自動認識してリストアップされるので、ほぼワンクリックに近い形で修正できる。

不要なものがリストアップされている

電線を消したところ

そしてWeb版のFireflyでは、1枚の参照画像からプロンプトに基づいて動画も生成できるようになった。

参照画像。ここではAIモデルとしてGoogleのVeo 3.1を使用

生成された動画。プロンプトは「ハンバーガーが空へ飛んでいく」

大量のレタッチを自動で行うソフト

HitPawのブースではAIレタッチソフト「PixPretty」を紹介していた。商業写真向けということで、主に大量の写真を扱うプロをターゲットにしている。

基本的なレタッチをワンクリックで行えるとする。AIによる認識で、顔のパーツなどの補正も可能。そのほか、サンプルを読み込ませてカラーマッチングをしたり、テザー撮影の機能も備えている。

レタッチの様子

パーツ別の調整も可能

歯のホワイトニングを適用したところ

料金プランによっては、1枚当たり3円を切るコストになるという。現在はウェディングなど枚数を多く処理する分野で使われているそうだ。

料金プラン

ローコストのAIレタッチソフト

Meituの「Kumoo」もAIを使ったレタッチソフト。肌のトラブル補正や自然な体の輪郭補正が行えるという。服のシワや背景紙の汚れの除去、空の入れ替えなどにも対応している。

写真を読み込んだところ

レタッチ中の画面

こちらは体型補正をしているところ

先行するEvotoと同様の処理が可能ながら、コストを抑えた点がメリットになるとしている。ここに来てAIレタッチソフトのプレイヤーが増えており、コスト競争に入った感もある。

ブラウザベースのセレクトシステム

東映堂は写真選定システム「PhotoSelectAi」を展示していた。ブラウザベースのシステムで、クラウドストレージにアップロードした写真をAI技術でセレクトする。

複数人の写真であっても、目の状態、表情、露出、構図、照明などの項目をAIがチェックしてスコアを算出。総合スコアによってセレクトができる仕組みとなっている。

高速処理をアピールしていた

ユーザーの選択を学習して、好みに合ったセレクトをするようになっていくという

採用された高スコアの写真

クラウド処理なので、PC側の負荷が軽いのもメリットとする。また国産ソフトである点も訴求していた。個人でも使えるプランが1,480円/月など。多人数で使える法人向けのプランも用意している。

証明写真向けのトリミング＆セレクトソフト

よしみカメラでは証明写真のセレクトや調整が行える「フォトリミ」のデモを行っていた。AIによって目つぶりなどを省き、表情の良い写真を選ぶ「AIセレクト」機能を搭載している。

AIセレクトでは笑顔かどうかも選べる

候補の中から笑顔で目つぶりのない画像がセレクトされた

また、先生などが撮影した傾いていたり人物の大きさがバラバラな写真も正しい証明写真の構図に自動調整できる。1クラス分が1～2分で処理できるという。

このようなバラバラの構図でも対応可能

同様のトリミングは人力だと1分間で3人ほどしかできないそうで、証明写真の需要が集中する春などの時期に重宝されているそう。こちらも国産に加えてローカル処理という安心感も謳っていた。価格は3万5,000円/年など。

アルバムレイアウトを自動化

Fundy Softwareは、自動でアルバムレイアウトができる「FUNDY DESIGNER」を展示していた。写真館などが作るアルバムをAIを使って自動的にレイアウトするサービス。

このサービスは世界的に使われていたそうだが、日本のアルバム事情が特殊で導入が遅れていたとのこと。今回、国内の主要なアルバムメーカーのフォーマットにも対応した。

レイアウトは手動調整も可能

レタッチ機能もある

作成したアルバムの例

デザイナーがいなくてもフォトグラファーが簡単にアルバムを作れるとする。また、オンライン校正などにも対応するほか、レタッチ機能も搭載している。料金は2,900円/月など。