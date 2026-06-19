¥·¥ã¥­¥·¥ã¥­¿©´¶¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£¾®¾¾ºÚ¡ß¤Ò¤­Æù¤Ç±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¡ý¡ª


¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤¯¤»¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¥¢¥ì¥ó¥¸¼«ºß¡ª ±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê¾®¾¾ºÚ¤ª¤«¤º15ÉÊ

ÎÐ²«¿§ÌîºÚ¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¾®¾¾ºÚ¤Ï¡¢¹ü¤Î·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤ë¥«¥ë¥·¥¦¥à¤«¤é¡¢ÈþÈ©ºî¤ê¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Þ¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼¤æ¤Ç¤»¤º¤Ë»È¤¨¤ë¤«¤é¡¢¿åÍÏÀ­¥Ó¥¿¥ß¥ó¤¬ÍÏ¤±½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿´ÇÛ¤È¤âÌµ±ï¡ª ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¸¥Î©¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£

¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢²ÐÄÌ¤ê¤¬¤è¤¯¡Ö¥³¥¯¤¦¤Þ¡×¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤Ò¤­Æù¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÏÂÉ÷ËãÇÌÆ¦Éå¤È¥«¥ì¡¼ßÖ¤á¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¾®¾¾ºÚ¤Ï¥¯¥»¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Ë¤â¹ç¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª

¡ö¡¡¡ö¡¡

¢£ÏÂÉ÷ËãÇÌÆ¦Éå

ÌîºÚ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê²Ã¤¨¡¢¿É¤ß¤Ê¤·¤ÇÌ£¤ï¤¦

ÌîºÚ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê²Ã¤¨¡¢¿É¤ß¤Ê¤·¤ÇÌ£¤ï¤¦¡ÖÏÂÉ÷ËãÇÌÆ¦Éå¡×


¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)

¡¦¾®¾¾ºÚ ...1/2¤ï (Ìó100g)

¡¦¤È¤ê¤Ò¤­Æù ...100g

¡¦¤â¤á¤óÆ¦Éå ...1Ãú (Ìó300g)

¡¦¤·¤¤¤¿¤± ...3Ëç

¡¦¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯ ...¾®¤µ¤¸1/2

¡¦¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬ ...¾®¤µ¤¸1/2

¡¦¼Ñ½Á

¡¡­ø¤À¤·½Á ...3/4¥«¥Ã¥×

¡¡­ø¼ò ...Âç¤µ¤¸1

¡¡­ø¤·¤ç¤¦¤æ ...¾®¤µ¤¸2

¡¡­ø±ö ...¾®¤µ¤¸1/4

¡¡­ø¤³¤·¤ç¤¦ ...¾¯¡¹

¡¦¿åÍÏ¤­ÊÒ·ªÊ´

¡¡­øÊÒ·ªÊ´ ...¾®¤µ¤¸2

¡¡­ø¿å ...Âç¤µ¤¸1¤È1/3

¤´¤ÞÌý

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¾®¾¾ºÚ¤Ï3cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£¤·¤¤¤¿¤±¤Ï¼´¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ5mmÉý¤ËÀÚ¤ê¡¢¼´¤Ï½ÄÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£Æ¦Éå¤Ï¿å¤±¤ò¿¡¤­¡¢¾®¤µ¤á¤Î°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤ë¡£

2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌýÂç¤µ¤¸1/2¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤òÆþ¤ì¤Æ¼å²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£¹á¤ê¤¬Î©¤Ã¤¿¤éÃæ²Ð¤Ë¤·¡¢¤Ò¤­Æù¤ò²Ã¤¨¡¢¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£

3. ¼Ñ½Á¤ò²Ã¤¨¡¢¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é1¤ò²Ã¤¨¤Æ¼å²Ð¤Ë¤·¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤ÆÌó8Ê¬¼Ñ¤ë¡£¿åÍÏ¤­ÊÒ·ªÊ´¤ò²ó¤·Æþ¤ì¡¢¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¡£

(1¿ÍÊ¬273kcal/±öÊ¬1.7g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ/¿·Ã«Í§Î¤¹¾)

¢£¤Ò¤­Æù¤È¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥«¥ì¡¼ßÖ¤á

¥«¥ì¡¼Ê´¤Î¿É¤ß¤È¹á¤ê¤¬Ì£¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë

¥·¥ã¥­¥Ã¤È¤·¤¿¾®¾¾ºÚ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡Ö¤Ò¤­Æù¤È¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥«¥ì¡¼ßÖ¤á¡×


¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)

¡¦¾®¾¾ºÚ ...1¤ï (Ìó200g)

¡¦¹ç¤¤¤Ó¤­Æù ...200g

¡¦¤«¤Ü¤Á¤ã ...1/8¸Ä (Ìó150g)

¡¦¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯ ...¾®¤µ¤¸1/2

¡¦¥µ¥é¥ÀÌý

¡¦¥«¥ì¡¼Ê´

¡¦±ö

¡¦ÁÆ¤Ó¤­¹õ¤³¤·¤ç¤¦

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¾®¾¾ºÚ¤Ï3cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ê¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¤ÏÌó1.5cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£

2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌý¾®¤µ¤¸1¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¹á¤ê¤¬Î©¤Ã¤¿¤é¤«¤Ü¤Á¤ã¤ò²Ã¤¨¡¢Ìó5Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£¿åÂç¤µ¤¸2¤ò²ó¤·Æþ¤ì¡¢¤Ò¤­Æù¤ò²Ã¤¨¡¢Æù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£

3. ¥«¥ì¡¼Ê´¾®¤µ¤¸1¤ò¤Õ¤êÆþ¤ì¡¢¾®¾¾ºÚ¤ò²Ã¤¨¤Æ¶¯²Ð¤Ë¤·¡¢¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¤ë¡£¾®¾¾ºÚ¤¬¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é¡¢±ö¾®¤µ¤¸1/2¡¢¤³¤·¤ç¤¦¾¯¡¹¤ò¤Õ¤Ã¤Æº®¤¼¤ë¡£

(1¿ÍÊ¬325kcal/±öÊ¬1.7g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ/¤ß¤Ê¤¤¤­¤Ì¤³)

¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö

ÉÔÂ­¤·¤¬¤Á¤ÊÎÐ²«¿§ÌîºÚ¤ÈÆù¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¤È¤ì¤ë2ÉÊ¡£ºÌ¤ê¤âÎÉ¤¤¤«¤é¸¥Î©¤¬²Ú¤ä¤®¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ/¿·Ã«Í§Î¤¹¾¡¢¤ß¤Ê¤¤¤­¤Ì¤³¡¡»£±Æ/ß·ÌÚ±û»Ò¡¢¹â¿ù½ã¡¡±ÉÍÜ·×»»/¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ/ÅÄ»ÒÄ¾Èþ¡¡´Æ½¤/¿¿ÌÚÊ¸³¨

¢¨¤³¤Îµ­»ö¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

Ê¸/¤µ¤¤¤È¤¦¤¢¤º¤ß