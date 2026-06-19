19日13時現在の日経平均株価は前日比54.53円（-0.08％）安の7万998.96円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は569、値下がりは941、変わらずは45と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は131.94円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、東エレク <8035>が109.62円、リクルート <6098>が35.2円、太陽誘電 <6976>が25.98円、ＳＢＧ <9984>が24.94円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を292.04円押し上げている。次いでフジクラ <5803>が140.79円、キオクシア <285A>が129.06円、ＴＤＫ <6762>が56.32円、住友電 <5802>が45.09円と続く。



業種別では33業種中4業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、石油・石炭、パルプ・紙と続く。値下がり上位には銀行、医薬品、その他金融が並んでいる。



※13時0分2秒時点



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