TVer、『勇者ヨシヒコ』など限定配信【テレ東の配信作一覧】
TVerは19日から“沼る、夏。”特集がスタートした。夏休み前のスキマ時間で楽しめる名作ドラマから、思わず涼しくなるようなホラーテイストのドラマ・バラエティーまで、暑さを忘れて楽しめる人気番組を集めた。テレビ東京の作品では『夫の家庭を壊すまで』『勇者ヨシヒコ』シリーズ、『あさこ・梨乃の5万円旅』などが配信される。
【写真】『勇者ヨシヒコと魔王の城』8話の場面写真
テレ東の見逃し配信再生数の記録を次々と更新し、番組公式TikTokアカウントに投稿された関連動画の再生数が1億回を超えた、松本まりか主演の不倫ホラー『夫の家庭を壊すまで』。ドラマ8、ドラマ9を通して歴代最高視聴率を記録した完全オリジナル脚本の将棋×痛快リーガルドラマ『法廷のドラゴン』。俳優同士の恋愛を切なく美しく描く『25時、赤坂で』、さらに『みなと商事コインランドリー』『雨上がりの僕らについて』といった人気のボーイズラブ作品。夢の“胸キュン”恋愛シチュエーションが満載、キラッキラのジレきゅんラブコメ『推しが上司になりまして』シリーズなど人気ドラマを順次配信する。
バラエティーでは旅番組『あさこ・梨乃の5万円旅』の人気回や、放送19年となる『モヤモヤさまぁ〜ず2』からTVer初配信話を含む夏の事件簿回を配信。さらに同日公開した映画『遺愛』を記念して、フェイクドキュメンタリーシリーズ『TXQ FICTION』『テレビ放送開始69年 このテープもってないですか？』などを配信する。
■テレビ東京の配信作
・ドラマ
雨上がりの僕らについて
サ道（Season1）
サ道 2024SP ~誰しも 何かを胸にととのう~
40万キロかなたの恋
なれの果ての僕ら
ジョフウ 〜女性に××××って必要ですか？〜
ソロ活女子のススメ5
僕の姉ちゃん
推しが上司になりまして
推しが上司になりまして フルスロットル
ゆるキャン△
ゆるキャン△スペシャル
ゆるキャン△2
失踪人捜索班 消えた真実
25時、赤坂で Season1
25時、赤坂で Season2
みなと商事コインランドリー
みなと商事コインランドリー2
ひだまりが聴こえる
財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜※20日配信予定
95※20日配信予定
夫よ、死んでくれないか※20日配信予定
来世ではちゃんとします※20日配信予定
来世ではちゃんとします2※21日配信予定
来世ではちゃんとします お正月初夢SP※23日配信予定
来世ではちゃんとします3※22日配信予定
晩酌の流儀※22日配信予定
晩酌の流儀 年末スペシャル 〜一年の最後に、最高の一杯を〜※23日配信予定
晩酌の流儀2※24日配信予定
晩酌の流儀3※25日配信予定
晩酌の流儀4 〜夏編〜※26日配信予定
晩酌の流儀4 〜秋冬編〜※27日配信予定
夫の家庭を壊すまで（本編）※23日配信予定
夫の家庭を壊すまで（ディレクターズカット版）※23日配信予定
夫を社会的に抹殺する5つの方法※23日配信予定
夫を社会的に抹殺する5つの方法 Season2※24日配信予定
けむたい姉とずるい妹※25日配信予定
デッドストック 〜未知への挑戦〜※26日配信予定
私の死体を探してください。※27日配信予定
ラブコメの掟〜こじらせ女子と年下男子〜※27日配信予定
法廷のドラゴン※28日配信予定
闇バイト家族※28日配信予定
弁護士ソドム※29日配信予定
雪女と蟹を食う※29日配信予定
セトウツミ※30日配信予定
初恋、ざらり※30日配信予定
ひと夏の共犯者※7月1日配信予定
勇者ヨシヒコと魔王の城※7月4日配信予定
勇者ヨシヒコと悪霊の鍵※7月5日配信予定
勇者ヨシヒコと導かれし七人※7月6日配信予定
・バラエティー
TXQ FICTION
1イシナガキクエを探しています
2飯沼一家に謝罪します
3魔法少女山田
4UFO山
テレビ放送開始69年 このテープもってないですか？
祓除
あさこ・梨乃の5万円旅※25日配信予定
1#22 新春お清めSP！神戸〜姫路〜赤穂へ（2026/1/10）
2#23 絶景の瀬戸内うまい酒に乾杯SP山口広島（2026/3/21）
3#24 福島縦断！絶景＆うまい酒に乾杯SP（2026/5/23）
モヤモヤさまぁ〜ず2※27日配信予定
1水風船戦争勃発！祐天寺（2008/9/5）※TVer初配信
2千葉・柏で真夏恒例！水風船バトルが勃発ＳＰ（2024/8/17）
3モヤさま HAWAII 2009（2009/7/5）※TVer初配信
4ハワイ：大竹のライディングを見ないの巻（2013/6/9）
【写真】『勇者ヨシヒコと魔王の城』8話の場面写真
テレ東の見逃し配信再生数の記録を次々と更新し、番組公式TikTokアカウントに投稿された関連動画の再生数が1億回を超えた、松本まりか主演の不倫ホラー『夫の家庭を壊すまで』。ドラマ8、ドラマ9を通して歴代最高視聴率を記録した完全オリジナル脚本の将棋×痛快リーガルドラマ『法廷のドラゴン』。俳優同士の恋愛を切なく美しく描く『25時、赤坂で』、さらに『みなと商事コインランドリー』『雨上がりの僕らについて』といった人気のボーイズラブ作品。夢の“胸キュン”恋愛シチュエーションが満載、キラッキラのジレきゅんラブコメ『推しが上司になりまして』シリーズなど人気ドラマを順次配信する。
■テレビ東京の配信作
・ドラマ
雨上がりの僕らについて
サ道（Season1）
サ道 2024SP ~誰しも 何かを胸にととのう~
40万キロかなたの恋
なれの果ての僕ら
ジョフウ 〜女性に××××って必要ですか？〜
ソロ活女子のススメ5
僕の姉ちゃん
推しが上司になりまして
推しが上司になりまして フルスロットル
ゆるキャン△
ゆるキャン△スペシャル
ゆるキャン△2
失踪人捜索班 消えた真実
25時、赤坂で Season1
25時、赤坂で Season2
みなと商事コインランドリー
みなと商事コインランドリー2
ひだまりが聴こえる
財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜※20日配信予定
95※20日配信予定
夫よ、死んでくれないか※20日配信予定
来世ではちゃんとします※20日配信予定
来世ではちゃんとします2※21日配信予定
来世ではちゃんとします お正月初夢SP※23日配信予定
来世ではちゃんとします3※22日配信予定
晩酌の流儀※22日配信予定
晩酌の流儀 年末スペシャル 〜一年の最後に、最高の一杯を〜※23日配信予定
晩酌の流儀2※24日配信予定
晩酌の流儀3※25日配信予定
晩酌の流儀4 〜夏編〜※26日配信予定
晩酌の流儀4 〜秋冬編〜※27日配信予定
夫の家庭を壊すまで（本編）※23日配信予定
夫の家庭を壊すまで（ディレクターズカット版）※23日配信予定
夫を社会的に抹殺する5つの方法※23日配信予定
夫を社会的に抹殺する5つの方法 Season2※24日配信予定
けむたい姉とずるい妹※25日配信予定
デッドストック 〜未知への挑戦〜※26日配信予定
私の死体を探してください。※27日配信予定
ラブコメの掟〜こじらせ女子と年下男子〜※27日配信予定
法廷のドラゴン※28日配信予定
闇バイト家族※28日配信予定
弁護士ソドム※29日配信予定
雪女と蟹を食う※29日配信予定
セトウツミ※30日配信予定
初恋、ざらり※30日配信予定
ひと夏の共犯者※7月1日配信予定
勇者ヨシヒコと魔王の城※7月4日配信予定
勇者ヨシヒコと悪霊の鍵※7月5日配信予定
勇者ヨシヒコと導かれし七人※7月6日配信予定
・バラエティー
TXQ FICTION
1イシナガキクエを探しています
2飯沼一家に謝罪します
3魔法少女山田
4UFO山
テレビ放送開始69年 このテープもってないですか？
祓除
あさこ・梨乃の5万円旅※25日配信予定
1#22 新春お清めSP！神戸〜姫路〜赤穂へ（2026/1/10）
2#23 絶景の瀬戸内うまい酒に乾杯SP山口広島（2026/3/21）
3#24 福島縦断！絶景＆うまい酒に乾杯SP（2026/5/23）
モヤモヤさまぁ〜ず2※27日配信予定
1水風船戦争勃発！祐天寺（2008/9/5）※TVer初配信
2千葉・柏で真夏恒例！水風船バトルが勃発ＳＰ（2024/8/17）
3モヤさま HAWAII 2009（2009/7/5）※TVer初配信
4ハワイ：大竹のライディングを見ないの巻（2013/6/9）