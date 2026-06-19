タレントのSHELLY（42）が19日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。“ママ友”でもある元アスリートとの交流を明かした。

同番組では、元サッカー女子日本代表のエースで、2011年のW杯優勝メンバーの澤穂希さんと共演。2人の関係について、SHELLYは「15年前ぐらいに番組で共演したのがきっかけで仲良くなって」と回想。「（澤さんが）ゴリゴリの現役で、W杯とかオリンピックとかに出まくってる時に、めっちゃLINEしてました」と打ち明けた。

続けて「試合前とかにLINEをくれる。“こんな時に連絡をしちゃいけない”と思って連絡をしてなかったんだけど、全然連絡をくれるとうれしいし」と打ち合けると、レギュラー陣からは驚きの声が。澤さんは「優勝した後もSHELLYちゃんにメダルを」と明かすと、SHELLYは「持たせてもらって」と恐縮した様子で振り返った。

そのためMCの「ハライチ」澤部佑が「試合前とかにも全然、携帯をイジって？」と聞くと、澤さんは「自分のペースでやってたんで、全然気にならなくて」とサラリ。“ママ友”でもある2人は、子育ての相談もしているそうで、SHELLYは「（子供を）一緒に遊んだりとか遊ばせたりとかしてたんですけど、たまたま産んだ病院も一緒で」と語っていた。