球団発表

日本ハムは19日、育成選手の松岡洸希投手と支配下選手契約を締結したと発表した。背番号は「93」。

松岡は桶川西高（埼玉）、BCリーグ・埼玉を経て2019年ドラフト3位指名で西武に入団した。その後、2022年12月に行われた第1回現役ドラフトで日本ハムに移籍。2023年オフに育成契約となり、2024年オフは自由契約後に再契約を結んだ。昨年3月に支配下復帰を果たし、1軍で3登板、2軍戦で22試合に投げるも戦力外通告を受けた。その後、再び育成契約を結んでいた。

今季は2軍戦で12試合に投げ、4勝0敗、防御率2.79の好成績を残していた。

松岡のコメントは以下の通り。

「再び支配下契約をしていただき、身が引き締まる思いとともに球団には感謝の気持ちでいっぱいです。ここまで支えてもらっている球団関係者、スタッフの皆様、そして応援してくださるファンの皆様への感謝を忘れず、結果で恩返しできるよう頑張ります。支配下契約がゴールではなく、チームの優勝に貢献し、納得できる結果を残せるよう頑張ります。これからも応援よろしくお願い致します」（Full-Count編集部）