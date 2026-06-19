赤ちゃんを寝かしつけた後、なかなか身動きが取れなくなる――。



【写真】すっかり安心しきって眠る赤ちゃんが可愛すぎます

そんな育児中ならではの“あるある”が、Threadsで話題を集めている。



仰向けのお母さんのお腹の上に、体をぴったり預けながらぐっすり眠っている赤ちゃん。ベッドへ降ろすと起きてしまうため、毎日のようにこの状態で寝かしつけをしているのだそう。



育児経験のあるユーザー達から



「うちの子もこれで寝てましたww」



「苦しいけど、可愛い、でも苦しい、、」



「今でも『ママの上乗っていい？』って乗ってきます（笑）」



など共感の声が多数寄せられた今回の投稿について投稿者のゆかりさんにお話を聞いた。



ーーこの寝方が始まったのには、何かきっかけがあったのでしょうか？



ゆかりさん：保育士の姉に息子を預けた際、この寝方で寝かしつけをしたところ息子が気に入ったようでそれ以来定着しました。 抱っこよりも楽ですし、この寝かしつけだとすぐ寝てくれるので助かっています。



ーーお子さんは現在何カ月ですか？



ゆかりさん：現在7カ月です。 寝返りやずりばいができるようになってから動きが活発になり寝相もどんどんダイナミックになっています。 寝ながらベッドの上をゴロゴロ転がっています。



ーーこの寝方をしている時のお気持ちは？



ゆかりさん：身動きが取れなくて大変だなと思う反面、私のお腹の上でスヤスヤ安心して眠っている息子を見るととても愛おしく感じます。



ーーその間は、どう過ごしているのですか？



ゆかり：息子が寝ている間はThreadsを見て過ごしています。 面白い投稿を見て笑ってしまうと息子も一緒にプルプル震えてます（笑）。



ーーこのように育児の中で印象に残っているエピソードがあれば教えてください。



ゆかり：眠くなると私の体にぴったりくっついてきたり、私の姿が見えなくなると泣いたりするようになりました。



また毎朝息子の方が先に起きて顔をバシバシ叩いて起こしてくれるのですが、私が目を開けるとニコ～っと笑ってくれます。 その笑顔を見ると朝から幸せな気持ちになります。



ーー投稿の反響へのご感想をお聞かせください。



ゆかり：たくさんの方に見ていただき同じような経験をされている方からのコメントも多くとても嬉しかったです。 何より息子を「かわいい」と言ってくださる方がたくさんいて親としてとても嬉しく思いました。



主人は仕事で家にいる時間があまり長くないため一人で育児をしていて寂しく感じることもあります。しかしThreadsの皆さまとこの投稿を通じてつながることができ「また育児を頑張ろう」と前向きな気持ちになれました。



◇ ◇



一日中目が離せない育児、自分の時間もなかなか取れないほど大変なもの。それでも子供がお腹の上で安心しきったように眠る姿や、ふとした瞬間の表情を見るたびに幸せがあふれてくる。



ゆかりさんの投稿は、そんな育児の大変さと幸せを多くの人に改めて感じさせてくれる内容だったのではないだろうか。



（よろず～ニュース特約・皮下 勇生）