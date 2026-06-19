メキシコ代表が2連勝でベスト32を決めた

メキシコ代表は現地時間6月18日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループA第2戦で韓国代表と対戦し、1-0で勝利した。

2連勝で決勝トーナメント進出を決めた試合後、ハビエル・アギーレ監督が「いい試合ではなかったが、相手も我々に多くをさせてくれなかった」と振り返った。

両チームともに慎重な戦いを見せた試合は、0-0で迎えた後半5分にスコアが動く。韓国のGKキム・スンギュが浮き球を処理しようと飛び出した際、味方DFと交錯してボールをこぼしてしまう。これをMFルイス・ロモが押し込み、メキシコが先制に成功した。終盤には韓国の反撃を受けたものの、GKラウル・ランヘルが好セーブを見せて1点のリードを守り切った。

アギーレ監督は、相手のミスが決勝弾となり勝利した試合展開について「いい試合ではなかった」と認めつつも、「相手も我々に多くをさせてくれなかった」と要所でのプレーを評価。そして、「逆に、彼ら（韓国）が我々を脅かすことはほとんどなかった」と対戦相手にも言及した。

メキシコは一番乗りで決勝トーナメント進出。グループ第3節はチェコ代表と対戦する。（FOOTBALL ZONE編集部）