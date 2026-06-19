ソン・フンミンは後半途中で交代

北中米共催ワールドカップ（W杯）は現地時間6月18日、韓国代表がグループステージ第2節で開催国メキシコ代表と対戦し、0-1で敗れた。

エースのFWソン・フンミンは後半途中で交代。ベンチでの姿がフォーカスされた。

試合は前半から韓国が主導権を握る展開になった。しかし、メキシコ5バックの守備陣を崩しきれず、前半はシュートわずか2本にとどまった。

そのなかで後半5分、ゴール前のハイボールをGKキム・スンギュがキャッチしようとしたところで、DFイ・ギヒョクと接触しボールがこぼれた。メキシコのMFルイス・ロモに無人のゴールへ流し込まれ、痛恨の失点を喫した。

その後は韓国がメキシコ陣内でプレーする時間を増やしたが、メキシコの牙城を崩しきれず0-1で敗戦。試合終盤にはゴール前で決定機を迎えたが、メキシコGKラウル・ランヘルの好セーブにあった。

スポーツチャンネル「DAZN」では、決定機を逃した瞬間のベンチに注目。FWソン・フンミンも口を開いて唖然とした。頭を抱えるしかったこのシーンを「ソン・フンミンは自分が目撃したばかりのことにほとんど信じられない様子だった」と伝えた。（FOOTBALL ZONE編集部）