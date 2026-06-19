『GTO』反町隆史、まさかの“学校かくれんぼ”参戦 生徒を守る“鬼塚スピリッツ”さく裂にせいやも思わず「うちのPOISONがすみません」
7月20日スタートのカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『GTO』（毎週月曜 後10：00）で主演を務める俳優・反町隆史が、20日放送のバラエティー番組『新しいカギ』（後6：30）に出演。反町をはじめ、共演の高橋メアリージュン、稲垣来泉、森本陸斗が初参戦し、「学校かくれんぼ」に挑戦する。
【写真】高橋メアリージュンがこんなことに…「学校かくれんぼ」ショット公開
おなじみの音楽とともに、名シーンをほうふつとさせるグレートな登場を果たすと、サプライズを受けた『GTO』世代のカギメンバーは「すげー！！」「鬼塚先生！！」と大興奮に包まれる。「学校かくれんぼ」を知っているか問われた反町は「見ています」と笑顔を見せ、松尾がピアノに隠れて鍵盤に指を出していた放送回について「あれ、おもしろいよね」とにっこり。
さらに、現役高校生で『新しいカギ』ファンだという森本に「何かしゃべったほうがいいんじゃない？」と話を振り、うれしそうな森本を見て「『GTO』より『新しいカギ』に出たかったんだよな」とツッコミを入れるなど、本物の先生のような気遣いで笑いを誘う。また、粗品が現役高校生の稲垣に「学校でいちばん人気のカギメンバーは？」と質問をし、稲垣が少し困ったような表情を浮かべると、反町がすかさず「そういうことは聞かないの！」とピシャリ。生徒を守る鬼塚先生さながらの姿にカギメンバーは感動し、せいやは「うちのPOISONがすみません。新しいカギのPOISONで…」と謝罪する事態となった。
今回の舞台は、栃木県にある佐野清澄高等学校。生徒たちの前にカギメンバーが現れると大歓声で迎えられ、涙を浮かべる生徒の姿も。そこに『GTO』チームが登場すると、「エグい！エグい！エグい！」「カッコよ！」「『GTO』やん!鬼塚やん！」と校舎はさらなる大熱狂に包まれ、反町は「負けねぇぞ〜！」と全校生徒の闘志に火をつける。
生徒たちが「迷路」と呼ぶ個性的な校舎を舞台に、番組の美術チームが総力をあげて制作した隠れ場所の中には、『GTO』の名シーンをイメージしたものも登場。森本は「自分が隠れる側になれると思っていなかったのでワクワクです」、稲垣も「夢のひとつだったので、ワクワクします」と目を輝かせる。高橋は「すばらしい隠れ場所を用意していただいたので隠れ切ります」と語り、反町も「自信、もちろんあります！隠れ切ります」と力強く宣言。果たして、超グレートな学校かくれんぼの勝敗の行方は。
【写真】高橋メアリージュンがこんなことに…「学校かくれんぼ」ショット公開
おなじみの音楽とともに、名シーンをほうふつとさせるグレートな登場を果たすと、サプライズを受けた『GTO』世代のカギメンバーは「すげー！！」「鬼塚先生！！」と大興奮に包まれる。「学校かくれんぼ」を知っているか問われた反町は「見ています」と笑顔を見せ、松尾がピアノに隠れて鍵盤に指を出していた放送回について「あれ、おもしろいよね」とにっこり。
今回の舞台は、栃木県にある佐野清澄高等学校。生徒たちの前にカギメンバーが現れると大歓声で迎えられ、涙を浮かべる生徒の姿も。そこに『GTO』チームが登場すると、「エグい！エグい！エグい！」「カッコよ！」「『GTO』やん!鬼塚やん！」と校舎はさらなる大熱狂に包まれ、反町は「負けねぇぞ〜！」と全校生徒の闘志に火をつける。
生徒たちが「迷路」と呼ぶ個性的な校舎を舞台に、番組の美術チームが総力をあげて制作した隠れ場所の中には、『GTO』の名シーンをイメージしたものも登場。森本は「自分が隠れる側になれると思っていなかったのでワクワクです」、稲垣も「夢のひとつだったので、ワクワクします」と目を輝かせる。高橋は「すばらしい隠れ場所を用意していただいたので隠れ切ります」と語り、反町も「自信、もちろんあります！隠れ切ります」と力強く宣言。果たして、超グレートな学校かくれんぼの勝敗の行方は。