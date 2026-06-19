東京・新宿のマンション一室から現金１５００万円を盗んだとして、警視庁は１９日、茨城県八千代町、清掃作業員の男（４１）を窃盗容疑などで再逮捕したと発表した。

逮捕は１７日。

男は、栃木県で起きた強盗殺人事件の８日前、現場付近で目撃された盗難ナンバーの車に乗っていた。今回の現場周辺でもよく似た車を運転しており、同庁は闇バイトに応募して「匿名・流動型犯罪グループ（匿流）」が起こした事件に関わったとみている。

発表によると、男は４月８日未明、新宿区北新宿のタワーマンションの３階にある２０歳代男性方のベランダにはしごをかけ、窓を割って侵入。現金約１５００万円が入った金庫を盗んだ疑い。仲間２人と現れ、男は見張り役だったという。

男は５月１４日に栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件の８日前、被害者宅付近で目撃された黒色軽ワゴン車の助手席に乗っていた。栃木県警は盗難ナンバーを付けていたとして、７日に男を逮捕。その後、車内にマイナスドライバーを隠し持っていたとして、特殊開錠用具所持禁止法違反容疑で同２７日に再逮捕していた。

北新宿のマンション付近では、この軽ワゴン車と同じ車種と色の車に男が乗っていたことが判明した。酷似した車は、今年３月に新宿区百人町の酒買い取り店で起きた窃盗未遂事件の現場付近でも確認されていた。